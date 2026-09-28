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Muratpaşalı sporcular, 14 takımın yer aldığı B Grubu'nda 26 karşılaşmaya çıkacak. Muratpaşa Belediyespor, sezonu 3 Ekim Cumartesi günü Ankara'da PTT karşısında açacak. Takım, ilk iç saha maçında ise 10 Ekim Cumartesi günü Zeren Spor'u Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takım, Kaleiçi'nin taş sokaklarında, tarihi yapıların arasında ve Antalya manzarasına karşı fotoğraflandı. Oyuncuların kırmızı formalarıyla kentin tarihi dokusunu buluşturan çekimde Başantrenör Inessa Korkmaz da yer aldı.

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Yeni sezonda Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele edecek. Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, kırmızı formalarıyla Mirador'dan Hadrian Kapısı'na uzanan güzergahta objektif karşısına geçti.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi sokakları, bu kez Muratpaşa'nın Sultanları'na sahne oldu.

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