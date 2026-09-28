AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarla ilgili Zonguldak Belediyesi'ni eleştirerek, 2025 yılında yol onarımları için 6 milyon 338 bin TL alındığını ancak söz konusu yolların yapılmadığını ifade etti. Çağlayan, söz konusu ücretin alındığına dair belgenin belediyenin resmi internet sitesinde yayımlandığına da dikkat çekti.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlandığını belirttiği belge üzerinden açıklama yaptı. Belgenin kamuya açık olduğunu ifade eden Çağlayan, Özel İdare tarafından tahribata uğrayan yolların onarılması konusunda belediyenin açıklamalarıyla uygulamanın örtüşmediğini savundu.

Çağlayan, '2025 yılında bozulan yolların yapılması amacıyla 6 milyon 338 bin TL gibi bir bedel alınmasına rağmen, yapılması gereken yolların yapılmadığı görülmektedir' dedi. 2026 yılında altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar için alınan bedelin yol onarımlarında kullanılmayacağının anlaşıldığını belirten Çağlayan, '2026 yılında ise altyapı çalışması sebebi ile bozulan yollar için alınan bedelin bu yolların onarımında kullanılmayacağı anlaşılınca, Özel İdare tarafından yolların yapımı gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Konunun özü ve gerçeği bundan ibarettir. Bugün yapılan açıklamalar, bir önceki yıl yaşananları unutturmaya yönelik bir çaba görüntüsü vermektedir. Yönetim zafiyeti nedeniyle geçmişte yapılan işlemler göz ardı edilmekte, kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bizim amacımız polemik üretmek değil, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır. Belgeler ortadadır. Takdir, kamuoyunundur' ifadelerini kullandı.