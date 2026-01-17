Dışişleri Bakanlığında ayrıca açık bulunan Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serap Ersoy, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğüne Mehmet Burçin Gönenli, Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Fırat Sunel, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne Esin Çakıl getirildi. Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Raziye Bilge Koçyiğit atanırken, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Emre Engin atandı. Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Aydil, Sencer Yöndem ve Mustafa Cem Gündüz, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Sezin Şahin Yeşildağ getirildi. Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe İnanç, Destek Merkez Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kemal Basa, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emre Kadıoğlu, Çin Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Mert Tokman, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına İpek Zeytinoğlu Özkan ve Uluslararası İçtihatlar Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep Gündüz atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alınırken, bu göreve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir getirildi. Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Metin Güçlü, Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığına Esra Özmen, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş atandı. İl milli eğitim müdürlüklerinde de çok sayıda değişiklik yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alındı, yerine Fatih Güvendi atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Oğuzhan Üstün, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Sait Cordan getirildi. Bakanlık bünyesinde Adıyaman ve Şanlıurfa il müdürlüklerinde de atamalar yapıldı.

Kararlara göre, Savunma Sanayii Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliği görevine Kübra Yüceer atanırken, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Nuray Serdaroğlu Erbil atandı. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcılıklarında görev değişiklikleri yapıldı.

Öte yandan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Barış Salcan atandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Burak Yıldız görevden alınırken, bu göreve Betül Aslan getirildi.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.