İran’da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve zamanla hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar devam ederken, Rıza Pehlevi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla İran rejimini eleştirdi. Pehlevi, rejimin ülkede her şeyin normal olduğu izlenimi vermeye çalıştığını savunarak bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamasında İran’ın mevcut yönetimini hedef alan Pehlevi, “Ali Hamaney ve cani rejimi tarihin çöplüğüne atılana ve suçlular cezalandırılana kadar İran’da hiçbir şey normal değildir” ifadelerini kullandı.

Halkı greve ve protestolara davet etti

Rıza Pehlevi, İranlıları hafta sonu boyunca protestolarını sürdürmeye ve greve gitmeye çağırarak, “İran’ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerini yükseltmelerini istiyorum” dedi.

Pehlevi, protestoların devam etmesi halinde uluslararası kamuoyunun İran’daki gelişmelere ve muhalefete daha fazla destek vereceğini öne sürdü.