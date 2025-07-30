İletişim Başkanlığı'nda Değişim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alınırken, yerine İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

Yeni Atamalarla Görev Dağılımı Genişledi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Savaş Keçeci atanırken, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mithat Gülsever getirildi.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde de önemli atamalar yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Fatih Altınkayık, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Selçuk Erdal Günal ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Mete Saat atandı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu'nda ise yeni isimler görevlendirildi. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan, kuruma yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Milli Eğitim ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Görevlendirmeler

Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Devlet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nur Özkaya getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda ise Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Erdinç Güneş ve Hüseyin Akbaş atandı.

Et ve Süt Kurumu'nda da görev değişikliği gerçekleşti. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alınırken, yerine Ceyhun Bozçalar getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İl Müftülerinde Değişiklik

Kararla birlikte çok sayıda il müftüsünde de değişikliğe gidildi. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır görevlerinden alınırken, birçok il müftülüğüne yeni atamalar yapıldı:

Antalya İl Müftülüğü’ne Aydın Yığman

Artvin İl Müftülüğü’ne Ertuğran Mehmet Soylu

Erzurum İl Müftülüğü’ne Yaşar Çapçı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 642 Arsa Sudan Ucuza Satışta! İçeriği Görüntüle

Mersin İl Müftülüğü’ne Nazif Fethi Yalçınkaya

Muğla İl Müftülüğü’ne Rüstem Can

Ordu İl Müftülüğü’ne Ali Çakmak

Osmaniye İl Müftülüğü’ne Ahat Taşcı

Sivas İl Müftülüğü’ne Hasan Limon

Trabzon İl Müftülüğü’ne İsmail Çiçek

Uşak İl Müftülüğü’ne Mesut Harmancı

Yozgat İl Müftülüğü’ne Nihat Kök

Yapılan atamalarla birlikte kamu kurumlarında yönetim kadroları yeniden şekillendirildi. Yeni görevlendirilen isimlerin önümüzdeki süreçte kurumlarında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.