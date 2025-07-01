Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leman Dergisi'nde yer alan ve tepki çeken karikatüre tepki gösterdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



"Peygamberimizi herkesten çok sevmeyi inancımızın imanımızın bir gereği olarak görüyoruz. Biz millet olarak adı güzel kendi güzel olan efendimizin mecnunuyuz"

"Peygambere ümmet olmayı nasip ettiği için rabbimize sonsuz hamd-ı sena ediyoruz"

"Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Emniyet ve yargımız hemen harekete geçmiş gerekli süreçler başlatılmıştır"

"Resulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir"