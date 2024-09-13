Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan şu şekilde;

Bundan 43 yıl önce 1981 yılında şimdiki ismiyle üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldum. Siyasi hayatımız boyunca şahsıma tevcih edilen 60'ı aşkın fahri doktor unvanlarından en anlamlısını 2013 yılında üniversitemden aldım. Üniversitemizin akademik yıl açılışlarını pek çok kez birlikte yaptık. Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak mezun olduğum üniversitenin her meselesiyle yakından ilgilendim, vefa borcumu ödemeye gayret ettim. Bugünkü açılış törenimizle tüm çabaları adeta taçlandırmış oluyoruz.

Burada şu hususu öncelikle ifade etmek arzusundayım. Türkiye'nin en köklü, en seçkin yükseköğrenim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi’nin öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Bu güzide çatı altında aldığımız eğitim, hayatımızın her safhasında bize yol gösterdi. Burada kurulan dostluklar ve arkadaşlıkların yeri daima farklı oldu. İnşallah bundan sonra da Marmaralı olmaktan gurur duyacağım. Bugün bir kez daha üzerimde emeği olan hocalarımdan vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Bu sene 141. kuruluş yıl dönümünü kutlayan üniversitemize daha nice başarılarla dolu seneler temenni ediyorum.

Burası daha önce, dün 44. yılını geride bıraktığımız 12 Eylül askeri darbesine başkanlık eden zatın ismini taşıyan bir askeri kışlaydı. Bu araziyi aldık. Her bakımdan parmakla gösterilecek bir eğitim-öğretim külliyesi yapılması amacıyla Marmara Üniversitesi'ne tahsis ettik. Bundan 5 yıl önce, 29 Kasım 2019 tarihinde külliyemizin temellerini bizzat attık.

Marmara Denizi'ne hakim, 2,5 hektarlık bir alan üzerinde konumlanan külliye projemiz 95 bin metrekare inşaat alanına sahip ilk etabını 2021 yılında tamamladık. İkinci etapta ise 167 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni fakülteler ve sosyal işler bulunuyor. Bugün hem birinci hem ikinci etabın resmi açılışını sizlerle gerçekleştiriyoruz.

Külliyenin bu iki etabında altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri, Atatürk Eğitim Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, ayrıca hangarlar, yemekhane, öğrenci merkezi, ısı ve trafo merkezleriyle ve diğer müştemilat yer alıyor. Toplamda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu muhteşem külliyemizle Türkiye'nin eğitim ve bilim alanındaki hedeflerine biraz daha yaklaşıyoruz. Külliyemizin şu an kullanımda olan sağlık yerleşkesinde aralarında yemekhane, kütüphane, çalışma, seminer salonlarıyla, engelliler için diş hastanesinin de olduğu çeşitli inşa faaliyetlerimiz halen sürüyor. İnşallah bunları da süratle bitirerek hizmete vereceğiz.

Sadece bulunduğu bölgenin değil, tüm İstanbul'un çevresini değiştirecek, güzelleştirecek külliyemizin şehrimize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Külliyemizin inşasında emeği, alınteri, işçisinden mühendisine her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum. Uluslararası sıralamalarda Türkiye'yi temsil eden ilk 10 üniversite arasında yer alan, 141 yıllık köklü tarihinde Türkiye'ye nice siyasetçi, bürokrat, iş insanı, bilim adamı, hoca, gazeteci, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı kazandıran Marmara Üniversitemizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.

Üniversitelerin yurtdışına açılmasını değerli buluyorum. Türkiye'de 340 bin yabancı öğrenci var. Yüzde 95’i kendi imkanları ile okuyor. Yabancı öğrenciler ekonomiye 3 milyar dolar katkı sunuyor. Ülkemiz açısından övünülecek bir durumdur.

Irkçı nefret ülkemize zarar veriyor. Ülkemizde ırkçılık altında Türk ve Müslüman düşmanlığı yapılmakta. Türkiye'de ırkçılık adı altında Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı yapılmaktadır. 27 Mayıs öncesinde ve 12 Eylül darbesi öncesinde gençleri kullandılar. 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'nin bir daha darbe ruzağına düşmemesi için çok dikkatli olduk.

Birkaç tane ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olaylarının Türkiye'ye maliyeti 1, 4 milyar dolardır. Birileri çıkıyor sapla samanı birbirine karıştırarak bu olayı tekrar gündeme getiriyor. Gezi olayları ile ilgili tarih ve bağımsız Türk mahkemeleri hükmünü vermiştir. Ülkemize karşı oyunlar oynandı. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Yükseköğretim imkanını ülkemizin ücra köşesine kadar taşıdık.