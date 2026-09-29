Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce CHP'den istifa eden Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu ve İYİ Parti'den ayrılan Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu olmak üzere 9 yeni belediye başkanına rozetlerini taktı.

Toplantıda konuşan Erdoğan, AK Parti'nin 11 milyon 710 bin ulaşan üyeyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkeye ve millete hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilatla yol yürüdüklerini söyledi.

'Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir'

AK Parti olarak bir emanet taşıdıklarını, vakti saati geldiğinde bu emaneti kendilerinden sonrakilere şanla, şerefle, vazifeyi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceklerine vurgu yapan Erdoğan, 'Bu hareketin geçmişi asırlara sarihtir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. 'Ben olmasam bu hareket olmaz' diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir' dedi.

Başkan Erdoğan, bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktıklarını, AK Parti'yi şehrin kenar mahallerinde hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan eski sistemin dişlileri arasında ezilen vatandaşların hakkını, hukukunu, namusunun savunmak ve başlarını dik tutmak için kurduklarını belirtti.

'AK Parti'nin misyonu, çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir'

Erdoğan, fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için var olduklarını ve bu amaç için siyaset yaptıklarını dile getirerek, 'Emrihak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mazlumların, mağdurların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu, çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir' ifadelerine yer verdi.

'Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz'

'Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dün ne isek bugün oyuz. Kurulurken ne isek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakârlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren on milyonların partisiyiz. AK Parti, bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği, en kritik zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.'

'Devletin malına, milletin malına el uzatanlarla da bizim işimiz olmaz, olamaz'

AK Parti'nin adı gibi ak ve ismiyle müsemma bir parti olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 'Kimse bu partinin aklığına halel getiremez. O aklığına leke süremez. Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması, eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık ve vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanlarla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin' diye konuştu.

Erdoğan, siyaseti; kendi kişisel ikballeri için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yaptıklarını vurgu yaparak, son nefeslerine kadar çalışacaklarını ve milletin çizdiği rotadan asla sapmayacaklarını ifade etti.

'(Fon soruşturması) Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim'

Devletin ve hükümetin gündemine hakim olduğunu ve ilk günden itibaren fon krizini yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, 'Bütün kurumlarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün Kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek, sistem daha verimli, daha etkin çalışacak' açıklamasında bulundu.

'Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar, onlara 'hadi oradan' diyorum'

Olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak AK Parti'ye dil uzatanların olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Biz başkalarına benzemeyiz. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikâbı, her türlü kirli pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar, onlara 'hadi oradan' diyorum. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının, içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hâlâ birileri kalırsa, sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin' ifadelerini kullandı.

'AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor'

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

'Biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimiz millet olacak. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız, vatandaşımızla rûberû iletişim hâlinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz hâlinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun, çözer, işimize bakarız. 25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik; nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini harfiyen yapıyoruz. En son Türkiye Yüzyılı Buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhâl olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. Esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı Buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü, toplumun bütün kesimleriyle arasında kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır. Bu bağın zayıflamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından merhum sanatçı Kayahan'ın 'Bir Aşk Hikayesi' adlı eserinin çalınmasını istedi. Şarkının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sanki bizim için, bugün için söylemiş' ifadelerini kullanarak, merhum sanatçının dualarla anılmasını istedi.

Erdoğan, toplantı öncesinde Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve eşi Seren Civan'ın cocuğu Altay Kaan'ı severken, vatandaşları da selamlamayı ihmal etmedi.