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Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, salonda kuvvet çalışması yaptı. Teknik ısınmayla başlayan günün ikinci idmanı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dar alanda turnuva ile sona erdi.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

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