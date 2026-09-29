Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden, 1954 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın kalesini koruyan Şükrü Ersoy, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun önemli isimlerinden Şükrü Ersoy'un vefat ettiğini duyurdu. Fenerbahçe ve TFF, yayımladıkları mesajlarla Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk futbol camiasına başsağlığı diledi. Ersoy'un cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen Şükrü Ersoy, 1949 sezonunun sonlarına doğru kaleyi Cihat Arman'dan devraldı. 1962 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyen Ersoy, Fenerbahçe ile 2 İstanbul Ligi ve 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.

1954 Dünya Kupası'nda Milli Takım kalesini korudu

Şükrü Ersoy, A Milli Takım'ın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda Ay-yıldızlı ekibin kalesini korudu. Ersoy, turnuvada Türkiye'nin ikinci Almanya maçında görev yaparken, kariyeri boyunca 8 kez A Milli Takım formasını giydi.

Fenerbahçe'deki kariyerinin ardından Avusturya'nın Austria Salzburg takımına transfer olan Ersoy, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe başladı. 1967-1968 sezonunda Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Ersoy, aralarında Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve Altay'ın da bulunduğu birçok takımda görev yaptı.

Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı

Şükrü Ersoy, 1979-1980 sezonunda 9 maç Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yaptı. Ersoy ayrıca 1983-1984 ve 1994 yıllarında Fenerbahçe Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir dönem görev yapan Ersoy, 1107 sicil numaralı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesiydi.