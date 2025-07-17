Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen törene Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve CNG Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cingi katıldı.

CNG Lojistik, Avrupa ve Asya rotasında otomotiv, tekstil ve mobilya başta olmak üzere komple, parsiyel, gabari dışı ve transit 3. ülke taşımaları yapıyor. Firma, düzenli filo yatırımları ile müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerini genişletiyor.

Törenin açılış konuşmasını yapan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “CNG Lojistik düzenli yatırımları ve büyüyen ekibi ile değerli iş ortaklarımızdan biridir. Bugüne kadar yaptıkları yatırımların tamamında Tırsan’ı tercih ettiler. Uzman mühendis kadrolarımız tarafından ödüllü Ar-Ge merkezlerimizde geliştirilip test edilen, en yüksek rekabetçiliği, uzun kullanım ömrünü ve verimi sunan treylerlerimizle onların yanında olmaya, onlara güç katmaya devam edeceğiz. İş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

“Tırsan ile düzenli bakımlar hariç servise uğramıyoruz, tüm gücümüzü işimize aktarıyoruz”

CNG Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cingi, törende yaptığı açıklamada “Avrupa ve Asya rotalarında verdiğimiz komple ve parsiyel taşımacılık hizmetini emin adımlarla büyüttüğümüz filomuz ile sürdürüyoruz. Amacımız her zaman güvenle taşımak, zamanında teslim etmek ve müşterimizi her taşımada memnun etmek” dedi.

Cingi, konuşmasının devamında doğru yatırım tercihleri sayesinde tüm güçlerini işe ve müşteri memnuniyetine odaklayabildiklerini ise şu sözlerle belirtti “Filomuzun tamamı Tırsan araçlarından oluşuyor. Müşterilerimize Tırsan ile hizmet götürdüğümüzde yükün güvende olacağından eminiz. Düzenli bakımlar haricinde servise uğrama ihtiyacı görmüyoruz. Bu sayede tüm gücümüzü işimize aktarıp yüksek müşteri memnuniyetine odaklanabiliyoruz. CNG Lojistik olarak müşteri memnuniyetine odaklanan düzenli yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Tırsan ile olan iş birliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine eminiz” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, farklı tipteki çekicilerle tam uyum sağlar. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.​

Araçlar, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Ayrıca, şasi ve çelik aksamları çinko-fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.​

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği ile maksimum verimlilik sağlar. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sunmaktadır. Ayrıca, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşteriler için doğru çözümdür.