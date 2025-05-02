Çin medyasında yer alan haberlere göre, Washington’un görüşme çağrıları son dönemde yoğunlaştı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapan Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin önerisine kapılarını kapatmadıklarını belirterek, “Gelen teklifi değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi. Bakanlık, görüşmelere açık olduklarını ancak ABD’nin öncelikle "tek taraflı hatalı uygulamaları düzeltmeye" ve "samimi müzakere niyeti göstermeye" hazır olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, “ABD son dönemde çeşitli taraflar aracılığıyla Çin’e bilgi iletti ve görüşme talebini yineledi. Ancak bu sürecin bir zorlama ya da şantaj aracı haline getirilmesine müsaade edilmeyecektir” denildi.

Öte yandan ABD tarafı da uzlaşma umutlarını sürdürüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Çin ile ticaret geriliminin azaltılması yönünde ilerleme sağlanacağına inandıklarını dile getirdi. Bessent, ABD medyasına yaptığı açıklamada, “Çinlilerin bir anlaşma arzusunda olduğundan eminiz. Bu çok adımlı bir süreç olacak. İlk olarak tansiyonu düşürmeli, ardından kapsamlı bir ticaret anlaşmasına odaklanmalıyız” dedi.

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret gerilimi, karşılıklı uygulanan yüksek vergiler ve siyasi açıklamalarla tırmanırken, tarafların diplomatik yollarla çözüm arayışları dikkatle izleniyor.