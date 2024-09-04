ÇİMKO'nun yayınladığı 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, 2053 Türkiye ‘Net Sıfır' hedefi doğrultusunda, 2026 ve 2024 yıllarına ilişkin şirket hedefleri ile somutlaştırılan sürdürülebilirlik yol haritası doğrultusunda kaydettiği ilerlemeleri içeriyor.



Çimento ve beton üretimindeki 30 yıla yakın tecrübesiyle sürdürülebilirlikte de öncü çalışmaları hayata geçiren ÇİMKO, 1 Ocak-31 Aralık 2023 döneminde çevresel ve sosyal performansını içeren 2023 Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı.



ÇİMKO, dünyadaki en iyi uygulamaları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını göz önünde bulundurarak belirlediği 6 ana odak (iş sağlığı ve güvenliği, biyoçeşitlilik, iklim ve çevrenin korunması, sürdürülebilir şehirler ve inşaat, paydaşlarla ilişkiler ve tedarik zinciri) çerçevesinde; kısa vadede 2026, orta vadede 2034 ve nihayetinde Türkiye'nin de ‘net sıfır' hedeflediği 2053 yılına ilişkin iddialı bir sürdürülebilirlik yol haritası belirledi.



ÇİMKO CEO'su Dr. Önder Kırca, “Gezegenimizin geleceğine yönelik sorumluluklarımızın en üst seviyede bilincindeyiz. İklim değişikliğiyle mücadeleye ve bu amaçla düşük karbon salımına geçişe destek vermek, iş stratejimizin merkezinde yer alıyor. Ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin gezegen üzerindeki etkilerini yöneterek, olumlu bir değişim oluşturmayı amaçlıyoruz. Kendi işletmelerimizin karbon salımlarını azaltırken, yeni ürünler ve teknolojiler geliştirerek müşterilerimizin de karbon ayak izini azaltmasına yardımcı oluyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için doğru zihniyeti ve kültürü geliştirmeye, çalışanlarımızı yeni çözümler bulmak için birlikte çalışmaya teşvik etmeye ve hedefimizi paylaşanlarla ortaklıklar kurmaya odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

2023'te çevreye 80 milyon TL yatırım

ÇİMKO'nun yenilikçi çözümler ve ortaklıklarla ‘daha sürdürülebilir çevre' için güçlü bir temele sahip olduğunu vurgulayan Dr. Kırca, 2023 yılında toplam 80 milyon TL tutarında çevre yatırımı gerçekleştirdiklerini açıklayarak, “Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek misyonuyla, mevcut iyi uygulamalarımızı yeni stratejik inisiyatiflerle destekleyerek, kendimizi ‘İleri' seviye bir sürdürülebilirlik oyuncusu olarak konumlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Alternatif yakıtlarla tasarruf sağlandı

Çimento sektöründe fosil yakıtlar yerine biyokütle içerikli alternatif yakıtların kullanılması, sektörün karbon emisyonlarını azaltma yolundaki en önemli adımlarından birini oluşturuyor. Çevre yatırımının yüzde 80 ‘i alternatif yakıt, yüzde 9 ‘u yenilenebilir enerji ve yüzde 11‘i diğer çevresel faaliyetler için kullanıldı. Bu doğrultuda ÇİMKO'nun tüm tesislerinde 2023 yılında 102.602 ton ek yakıt /alternatif yakıt kullanılarak önemli ölçüde fosil yakıt tasarrufu sağlandı. Hedeflere ulaşmak için kısa ve orta vadede yol haritaları hazırlanırken, yerel yönetimlerle ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek üzere çalışmalar yürütülüyor.

Güneşin enerjisine 55 milyon dolar yatırım

ÇİMKO, üretim tesislerinin ihtiyacı olan elektriği yenilenebilir kaynaklardan temin etmek üzere, 2023 yılında yaklaşık 55 milyon dolar yatırımla Ankara, İzmir ve Manisa'da 750 dönüm alan üzerinde toplam 49 MW kurulu güce sahip 6 adet güneş enerjisi santralini (GES) bünyesine kattı Mevcut yatırımlara ek olarak ÇİMKO, Kahramanmaraş Pazarcık'ta ve İzmir Dikili'de toplamda yaklaşık 54 MW kurulu güce sahip güneş santrali kurulumu için çağrı mektupları aldı. Bunun yanında, 65 MW kurulu güce sahip GES kurulumu için çağrı mektubu başvuruları yaparak toplamda 49 MW olan mevcut kurulu gücünü toplamda 170 MW'lık güneş enerjisi portföyüne ulaştırmayı amaçlıyor.

ÇİMKO, su tüketimini azaltmaya odaklanan uzun vadeli stratejiler geliştiriyor, tasarruf ve maliyet optimizasyonu sağlamak için tüketim miktarlarını izliyor ve gerekli tedbirleri alıyor. 2023 yılı boyunca fabrika ve hazır beton tesislerinde kullanılan suyun yüzde 27'si geri kazanılarak yeniden kullanıldı. Hazır betonda ise 2034 yılına kadar çökeltim havuzlarından elde edilen suyun %100 geri dönüşümü ile yüksek mukavemetli beton üretiminde kullanılmasına yönelik projeler geliştirmeye devam ediyor.

Klinker kullanım oranı azaltılacak

Çimentoda klinker kullanım oranının azaltılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren ÇİMKO, 2030 yılına kadar yüzde 75, 2034 yılına kadar ise yüzde 70 klinker kullanmayı hedefliyor. Şirket ayrıca çevreye duyarlı ürünlerin portföydeki payını artırmak üzere çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Kadın mühendisler genç kızlara örnek olacak

Sektörde kadın istihdamının artmasını destekleyen ÇİMKO, bu amaçla hazır beton başta olmak üzere kadınların daha az görev aldığı pozisyonlara odaklanıyor, fiziksel şartları iyileştirerek sahaları kadın mühendislere uygun hale getiriyor. 2023 yılında kadın yönetici oranını yüzde 22'ye çıkaran, kadın çalışan sayısını ise yüzde 15 artıran ÇİMKO, lise ve üniversitelerde kadın yetenek havuzu oluşturmayı, özellikle ÇİMKO'da çalışan kadın mühendisler aracılığıyla üniversite öğrencilerinin kariyer kararlarını etkilemeyi planlıyor.