8 Şubat’ta C.I.L.T. Türkiye Taksim Genel Merkezi’nde düzenlenen ilk buluşma toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla geniş bir sektör paydaşları kitlesi tarafından büyük ilgi gördü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş ÜNÜVAR Bakanlığın projeye desteklerini açıkladı.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu da C.I.L.T. merkezinde yapılan toplantıya katıldılar.

Kadın Sürücüler İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan C.I.L.T. Türkiye Başkanı ve WiLAT Orta Doğu & Avrupa Global Başkan Yardımcısı Berna Akyıldız, beş yılda 5.000 kadın sürücünün sektöre kazandırılmasının hem lojistik sektörüne hem kadın istihdamına hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

C.I.L.T.’in yalnızca yük taşımacılığı değil, ulaşım, ulaştırma ve mobiliteyi de kapsaması nedeniyle bu projenin çok geniş bir alanda uygulanacağını belirten Akyıldız, Bakanlığın destekleriyle projenin Türkiye genelinde yaygınlaşarak çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğini ifade etti.

Berna Akyıldız, bir STK gücüyle bu proje için verilen ilk ilana bir haftada yaklaşık 1.000 kadının başvurduğunu ve bugün burada bulunan ve ilk sınıfı oluşturacak 60 kadın sürücü adayının, 1.000 kişi arasından seçildiğini belirtti.

Ayrıca, bu kadınlarla ve onlara rol model olacak kadın sürücülerle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakanlığın destekleriyle projenin tüm Türkiye çapında büyük sayılara ulaşacağından hiç kuşkuları olmadığını vurguladı.

WiLAT Başkanı Esra Kıvrak ise lojistik sektöründe kadın istihdamının son üç yılda %9,1’den %11,2’ye çıktığını, ancak bunun hala yetersiz olduğunu belirterek, “Bu oranı daha da yükseltmek için kadın sürücü adaylarını belirleyerek eğitip sektöre kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kıvrak, projenin yol haritasını şu şekilde paylaştı:

➡ Kadın sürücü kaynağına erişim – Uygun aday havuzu oluşturulması

➡ Eğitim süreci – Teknik ve kişisel gelişim programları

➡ İstihdam – Şirketlerle iş birliği yapılarak kadın sürücülerin işe yerleştirilmesi

➡ Sürdürülebilirlik – İstihdam sonrası sürekli eğitim ve destek programları

Projenin, şehir içi taşımacılık, kargo, kurye hizmetleri, okul servisi şoförlüğü, liman ve depolardaki iş makineleri,uluslararası taşımacılık ve ağır vasıta şoförlüğü gibi farklı alanlarda kadın sürücü istihdamını artıracağı belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan Kadın Sürücülere Destek

Açılış konuşmalarında söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, “Kadınların lojistik ve taşımacılık sektöründe daha fazla yer almasını destekliyoruz. Bu proje, sektörde kadın istihdamının artışı için büyük bir fırsat sunuyor” diyerek kamu desteğinin devam edeceğini belirtti.

Toplantıda, Türkiye’de ticari taşımacılıkta kadınların sayısının artmasının yalnızca cinsiyet eşitliği açısından değil, sektörün sürdürülebilir büyümesi için ve standartların yükselmesi ve sürücülük mesleğinin saygın hale gelmesinde de kritik olduğu vurgulandı. Ayrıca, kadınların taşımacılık sektörüne katılımını artırmak için atılan bu adımın yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de önemli bir fark yaratacağı ifade edildi.

Kadınlar İçin Güçlü Bir Kariyer Fırsatı

Toplantıda, C.I.L.T Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Semra Özcan Tarafından yönetilen Panelde Türkiye’nin ilk kadın TIR sürücüsü Leyla Ağaçkoparan, şehirlerarası otobüs şoförü Fatma Şahin ve Beldeport Liman Terminal Çekici Operatörü Yeşim Usanmaz deneyimlerini paylaşarak, kadınların taşımacılık sektöründe nasıl daha fazla yer alabileceğine dair ilham verici konuşmalar yaptılar.

Toplantının sonunda gerçekleştirilen soru-cevap oturumunda, adaylar projeye dair detaylı bilgiler aldı ve sektörde nasıl bir yol haritası izleyeceklerini öğrenme fırsatı buldular.

WiLAT’tan Çağrı: Hep Birlikte Daha Güçlüyüz!

C.I.L.T. Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Semra Özcan, “5 Yılda 5.000 Kadın Sürücü Seferberliği ile kadınlarımıza yeni kariyer fırsatları sunuyoruz. Şirketleri bu dönüşümün bir parçası olmaya, kadın sürücü adaylarını ise bu fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

Bu proje, lojistik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir dönüşüm başlatırken, kadın istihdamını artırarak Türkiye’nin lojistik alanındaki küresel rekabet gücünü de yükseltmeyi hedefliyor.

Kadınların gücünü artırarak lojistik ve taşımacılık sektöründe kalıcı bir değişim yaratmaya devam edeceğiz!