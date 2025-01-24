"Asıl Sorumlular Hesap Vermeli"

CHP’li 20 belediye başkanının yaptığı ortak açıklamada, facianın ardından yaşanan gelişmelerin siyasi manipülasyonlarla çarpıtılmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Böylesine büyük bir acının ardından asıl sorumluların hesap vermesi gerekirken, olayın çarpıtılması vicdanları yaralamaktadır.”

“Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yürüttüğü ve iktidarın algı ekiplerince sürdürülen iftira kampanyasını üzüntüyle izliyoruz.”

“Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan’ı hedef alan suçlamalar asılsızdır. Başkanımızın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.”

Kartalkaya Bölgesindeki Yetki ve Sorumluluklar

Açıklamada, Bolu Kartalkaya’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Köroğlu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde olduğu ve Bolu Belediyesi’nin yangın alanında herhangi bir yetki veya sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 69. maddesine göre, yangın ve acil durum planlamasının Bolu İl Özel İdaresi’nin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

“Otel için tanzim edilen ‘uygun değildir’ belgesinin yok sayılarak, 70 metrekarelik kafeye verilen ‘uygundur’ raporu üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.”

“Bu durum, Kültür ve Turizm Bakanlığının denetim konusundaki sorumluluğunu perdeleme çabasıdır.”

"Bakan Ersoy ve Bürokratlar Derhal İstifa Etmeli"

Belediye başkanları, olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık bürokratlarını istifaya çağırdı. Açıklamada, “Başta Bakan Ersoy olmak üzere, yetkililer derhal istifa etmeli ve kamuoyuna açıklama yapmalıdır” denildi.

Destek Veren Belediye Başkanları

Ortak açıklamaya imza atan CHP’li 20 il belediye başkanı şunlar:

Abdurrahman Tutdere (Adıyaman), Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Turgay Sevindi (Amasya), Faruk Demir (Ardahan), Bilgehan Erdem (Artvin), Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın), Melek Mızrak Subaşı (Bilecik), Ali Orkun Ercengiz (Burdur), Muharrem Erkek (Çanakkale), Filiz Gencan Akın (Edirne), Fuat Köse (Giresun), Hasan Baltacı (Kastamonu), Ahmet Önal (Kırıkkale), Selahattin Ekicioğlu (Kırşehir), Hakan Bilecen (Kilis), Eyüp Kahveci (Kütahya), Metin Gürbüz (Sinop), Özkan Yalım (Uşak), Mehmet Gürel (Yalova), Tahsin Erdem (Zonguldak).