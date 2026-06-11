Bu hamleyle birlikte, parti tüzüğü gereği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM resmen düşerken, CHP’nin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi yasal bir zorunluluk haline geldi.

Krizi tırmandıran gelişme ise Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, Özgür Özel’e yakın 9 kritik ismi "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk ederek PM'deki güç dengesini değiştirme hamlesi oldu.

Tüzük Ne Diyor? "Kurultay Kaçınılmaz"

CHP Tüzüğü’nün 24/3 maddesi, PM üye tam sayısının (yedek üyeler çağrıldıktan sonra bile) 3’te 2’sinin, yani 40’ın altına düşmesi durumunda Genel Başkan’ın 45 gün içinde partiyi kurultaya çağırmasını emrediyor. 28 üyenin istifasıyla mevcut PM üye sayısı 29’a gerilediği için yasal olarak kurultay süreci tetiklenmiş oldu.

CHP Tüzüğü Madde 24/3: "Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır."

Zeynel Emre: "Bu Saatten Sonra Kurultayı Toplamamak Suçtur"

İstifa kararının ardından TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel yönetiminin Sözcüsü Zeynel Emre, mevcut yönetime sert eleştiriler yöneltti. Aslında PM toplantısına katılarak kurultay kararı aldırmayı planladıklarını ancak dün gece yaşanan "disiplin sevkleri" üzerine bu kararı aldıklarını belirten Emre şu ifadeleri kullandı:

"Usulsüz Görev Üstlenme Suçu:" "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda 'usulsüz görev üstlenme' suçunu işlemiş olurlar. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar, hiçbir karar alamazlar."

"Bir Darbe Süreci Yaşıyoruz:" "Karar yeter sayısı yok, bir şey yok. Hangi hakla oturup yazılar yazacaksınız? Tamamen Sayın Erdoğan’ın iki dudağı arasına bırakmaktır. Sırf koltuk için bu risk alınabilir mi?"

Yargıtay'a Çağrı: "Bir an evvel bu dosyayla ilgili karar verin. Yurttaşlarımız da, bizler de 'Ankara'da hakimler varmış' diyelim."

İhraç Sevkleri Dengeleri Nasıl Değiştirdi?

Krizin fitilini ateşleyen olay, Kılıçdaroğlu yönetiminin dün Özgür Özel’e yakın 9 ismi "partinin kurumsal kimliğini zedelediği" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk etmesi oldu.

Disipline sevk edilen isimler: Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut.

Bu isimlerden Altaca, Karabat, Akdoğan ve Ağbaba’nın bugünkü PM toplantısına katılmasının engellenmesiyle, toplantı öncesi Özel destekçilerinde olan çoğunluğun Kılıçdaroğlu lehine değiştiği iddia ediliyordu. Özgür Özel kanadı, bu hamleye "toplu istifa" restiyle karşılık vererek PM'yi tamamen düşürdü.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk PM toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" demiş ancak takvime dair detay vermemişti.

Yaşanan bu son istifa dalgasıyla birlikte, Kılıçdaroğlu yönetiminin takvimi kendi belirleme esnekliği ortadan kalktı. CHP tüzüğü uyarınca, önümüzdeki 45 gün içinde partinin yeni yönetimini ve genel başkanını belirleyecek olan Olağanüstü Kurultay’ın toplanması hukuki bir zorunluluk haline geldi.