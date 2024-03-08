CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer’de hayata geçirilmek üzere hazırladığı yaşam ve kent odaklı yüze yakın projesini ‘Sarıyer İçin Yeni Bir Başlangıç Vizyon Proje Lansmanı toplantısında tanıttı. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı lansmanda Aksu’nun tanıttığı projeler, heyecan ve coşku yarattı.

Sarıyerli komşularıyla yaptığı toplantıların ardından tespit edilen ihtiyaçlar baz alınarak, alanında uzman kişi ve kişilerle projelerini Sarıyerlilerle buluşturan CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’nun proje tanıtım toplantısına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel telgraf, ile başarı dileklerini ileterek selamlarını gönderdi. Lansman toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Erhan Erdem, Volkan Demir, CHP PM Üyeleri Sevgi Kılıç, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İl Başkan Yardımcısı Metin Tam, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Kadın ve Gençlik Kolu Başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ile 2000’e yakın Sarıyerli katıldı. Sarıyer’de için yeni bir başlangıç vizyon projelerini açıklayan Aksu, yeni başlangıcın eşiğindeki projelerini, ‘merkezine insanı ve doğayı koyan, katılımcı, kapsayıcı, yenilikçi, eşitlikçi, çevre dostu, hayvansever ve herkese adil yaklaşan sosyal bir belediyecilik’ başlıkları altında sekiz maddede topladı.

Aksu, yönetim anlayışını sekiz ana başlıkta topladı

Toplantıda konuşan Aksu şunları söyledi; Sarıyer’in sorunları var. Sarıyer’deki emeklilerin sorunları var, işçilerin sorunları var, ev hanımlarının, çocukların sorunları var, yaşlıların, Romanların sorunları var, engellilerin, gençlerin sorunları var. Kısaca her kesimin bizlerden ayrı ayrı beklentileri var. Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlardan Sarıyerlilerimiz de kendi payına düşeni alıyor. Sarıyerli komşularımız bizden hizmet bekliyor. Bizden zor yaşam koşullarını değiştirmemizi istiyor. Sarıyerliler bizden mülkiyet problemini uzman ve güvenilir ellerde çözmemizi bekliyor. Sarıyer’de yaşayan her birey doğasının, yeşilinin korunmasını istiyor.

‘Sarıyer’i zafere taşıyacağız’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn.Ekrem İmamoğlu ile 2014’ten günümüze İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde omuz omuza sürdürdüğümüz mücadelemize ve yol arkadaşlığımıza 1 Nisan itibariyle büyük bir uyum ve yüksek koordinasyonla Sarıyer’imizde devam edeceğiz. Birlikte çıktığımız bu yolda ilçemizi hep beraber yöneteceğiz. İstanbul’umuzun incisi Sarıyer’de hep birlikte bir kez daha tarih yazacağız. Önce Sarıyer’de ve İstanbul’da, ardından Türkiye’nin tüm yerleşim bölgelerinde halk odaklı sosyal belediyecilik anlayışını geniş toplum kesimleriyle tanıştıracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Sarıyer’i hep beraber bir kez daha zafere ve başarıya taşıyacağız.

‘Sarıyer’i pırıl pırıl parlayan bir ilçe yapacağız’

Salonda bulunan dostlarımın, komşularımın güven veren, umut dolu, parıl parıl parlayan gözlerini görüyorum. Siz komşularımın ve belediye meclis üyelerimizin desteğiyle Sarıyerimizi, Cumhuriyetimizin ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolumuzu aydınlatan ışığı gibi, yani sizin gözlerinizin ışığı gibi parıl parıl parlayan bir ilçe yapmak için bilim insanlarıyla, akademisyenlerle, alanında uzman isimlerle gece gündüz demeden çalıştık, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle Sarıyerli komşularımdan aldığımız geri dönüşler neticesinde 5 yıllık stratejimizi hazırladık.

Aksu; Yaşam ve kent odaklı vizyon projelerinin bazılarını ise şöyle sıraladı:

SARIYER TIP MERKEZİ

Sarıyerli komşularımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişmesini önemsiyoruz. Sarıyer’de modern binası ve gelişmiş sağlık teknolojileri ile birlikte yeni bir “Tıp Merkezi” hizmete sunacağız. Tıp merkezimizde başta dâhiliye, kadın, çocuk, psikiyatri ve kardiyoloji olmak üzere farklı branşlarda poliklinik hizmetleri verilecek. Engelli dostu olacak Tıp Merkezimizde tüm Sarıyerliler için kaliteli sağlık hizmetini SGK anlaşması ile ücretsiz sağlayacağız. Beyin ve Sinir Cerrahi, Genel Cerrahi, KBB (Kulak Burun Boğaz), Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları , Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları, Cildiye, Fizik Tedavisi, Ortopedi, Üroloji, Laboratuvar, Acil Servis, Radyoloji alanlarında hizmet verecek.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde tüm engelli vatandaşlarımıza ve Sarıyer’de yaşayan 4-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Merkezimiz aracılığıyla ilk ve orta okullarda düzenli ağız diş taramaları yapacağız. Bu taramalarda tanı konulmuş diş hastalıklarını merkezimizde ücretsiz tedavi edeceğiz. Merkezimiz, diş sağlığı konusunda çeşitli kurumlarla iş birliği içinde bilinçlendirme ve farkındalık programları yapacak. 4-14 yaş Aralığındaki Çocuklar, Tüm Engelli Vatandaşlarımız, İlk ve Orta Okullarda Diş taraması, Diş hastalıkları Tedavisi, Ağız ve Diş Sağlığı Farkındalık Programı...

KATLI OTOPARKLAR

Sarıyer’de otopark sorununu çözmek öncelikli işlerimizden biri olacak. Sarıyer Merkez’de özellikle Çarşamba Pazarı’na yakın bir alanda otopark tesis ederek Sarıyer’deki trafik ve otopark sorununu çözmeyi çok istiyoruz. Bunun için uygun alan yaratmaya çalışacağız, bu sorunu çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Ayazağa, Kilyos ve Tarabya Sanatçılar Sitesinde yeraltı katlı otoparkı yapağız. Sarıyer Merkez Çarşamba Pazar, Ayazağa Katlı Otopark, Kilyos Katlı Otopark, Tarabya Sanatçılar Sitesinde Yeraltı Katlı Otopark...

KAPALI PAZAR YERLERİ

Sarıyer’de belirleyeceğimiz merkez noktalara Kapalı Semt Pazarları kurmaya AYAZAĞA ve KİLYOS ile başlayacağız. Diğer mahallelerimizde devam edeceğiz. Kapalı Semt Pazarları ile halkımızın daha rahat ve konforlu alışveriş yapmasını sağlayacağız. Pazar alanlarında düzenlemeler yaparak hem halkımızın hem de esnafımızın hayatını kolaylaştıracağız. Bu pazar yerlerimizin altında kapalı otoparklar olacak. Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla pazar alanlarında destek birimleri kuracağız.

MAHALLE TAZİYE EVLERİ

İlçemizde yaşanan vefat olaylarında vereceğimiz hizmetleri daha koordineli ve planlı bir hale getireceğiz. Acılı komşularımızın defin sonrasına kadar tüm cenaze sürecinden yanında olacağız. Cumhuriyet Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesinden başlayarak ihtiyaç duyulan mahallelerimizde Mahalle Taziye Evi kuracağız.

SARIYER BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ

Mahallelerimizde komşularımızın huzur ve keyifle vakit geçirecekleri modern sosyal tesislerimizi hızla açmaya başlayacağız. Profesyonel bir anlayışla yönetilecek olan sosyal tesislerimiz komşularımızın yeni buluşma ve sosyalleşme merkezi olacak. Yönetime geldiğimiz ilk beş yılda en az 5 tesisi çeşitli mahallelerimizde hizmete sunacağız.

Sosyal tesislerimizde verilecek hizmetler Sarıyerli komşularımız için bütçe dostu olacak ve kaliteli hizmet anlayışıyla sunulacak. Burada çalışacak personellerimizi belirlerken, tesisin yer aldığı mahallemizde yaşayan ailelerimize öncelikli olarak istihdam hakkı vereceğiz.

Sosyal tesislerimizin marka adını sosyal medya hesaplarımızdan duyurusunu yaparak sizlerle, tüm Sarıyerli komşularımızla belirleyeceğiz. Komşularımızın Yeni Buluşma Adresi, Kaliteli Hizmet, Uygun Fiyat, Kahvaltı ve Yemek Servisi, Kahve Çeşitleri...

YAŞAM VADİLERİ

Zekeriyaköy Deresi Yaşam Vadisi, Baltalimanı Yaşam Vadisi 2. ve 3. Etap, Uskumruköy Yaşam Vadisi, Ayazağa Yaşam Vadisi

İlçemizin rekreatif ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam vadilerinin hayata geçmesi için İBB ve İSKİ ile gerekli işbirliklerini yapacağız. Sosyal tesisler, spor alanları ve yeşil alanlarla bölge halkının çok zaman geçireceği alanları tesis edeceğiz. Gezinti ve Dinlenme Alanları, Spor Alanları, Yürüyüş Yollar Etkinlik Alanları Sosyal Tesis, İhtiyaç Noktaları...

HACIOSMAN-SARIYER MERKEZ METRO HATTI

Hacıosman’dan Büyükdere’ye, oradan Sarıyer Merkez’e uzanacak metro hattı ile Sarıyer Merkezimiz tüm İstanbul ulaşım ağına bağlanacak. Sarıyerimiz daha ulaşılabilir olacak. İBB’nin yatırımı olacak projede Sarıyer Belediyesi olarak iş birliği içinde olacağız, gerekli kentsel düzenlemeleri yapacağız.