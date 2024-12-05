Enflasyonun Etkisi ve TÜİK Eleştirisi

Konuşmasında Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) eleştiren Özgür Özel, “Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu %90, genel enflasyon ise %80 seviyesinde. TÜİK’in açıkladığı %50 oran bile gerçeklerin çok altında. Buna rağmen hükümet, asgari ücrete %25-30 zam yapmayı konuşuyor. Bu, halkın alım gücünü artırmaz, aksine yoksullaşmayı derinleştirir” ifadelerini kullandı.

"Alan İçin 30 Bin, Veren İçin 24 Bin TL"

Özgür Özel, önerdikleri 30 bin TL asgari ücretin işverene yük olmadan uygulanabilmesi için bir destek modeli sunduklarını belirtti. Özel, 1 ile 10 arasında asgari ücretli çalışan istihdam eden küçük işletmelere, her bir çalışan başına 6 bin TL sosyal güvenlik prim desteği sağlanmasını önerdi. Böylelikle, asgari ücretlinin maaşı 30 bin TL’ye çıkarken, işverenin maliyeti 24 bin TL seviyesinde kalacak.

Esnaf ve İşverene Destek

CHP lideri, küçük esnafın ekonomik zorluklarına vurgu yaparak, önerilerinin hem çalışanı hem de işvereni koruyacağını belirtti. “Asgari ücret, çalışan için düşük ama işveren için yüksektir. Bizim modelimizle esnafa dokunmadan, adil bir asgari ücret sağlayabiliriz” dedi.

"Halkın Alım Gücü Artmalı"

Konuşmasının devamında Özel, yüksek enflasyon karşısında halkın alım gücünün artırılmasının önemine dikkat çekerek, bu önerinin toplumsal refahı artıracağını savundu. Özel, CHP’nin ekonomik reformlarla çalışanların yaşam standardını iyileştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Sosyal Destek ve Dayanışma Vurgusu

Özgür Özel, önerdikleri modelin yalnızca ekonomik bir çözüm olmadığını, aynı zamanda sosyal bir dayanışma anlayışını içerdiğini belirterek, “Türkiye’de gelir adaletsizliğini gidermek ve emeğin karşılığını tam olarak vermek için bu adımı atıyoruz” dedi.

CHP’nin asgari ücret önerisinin hayata geçip geçmeyeceği tartışma yaratırken, Özgür Özel’in açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.