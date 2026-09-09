Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temas ve programa katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya programı kapsamında Darende ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak. Uraloğlu, ilçede ayrıca Yukarı Suçatı Mescit Önü Cami ile tarihi Somuncu Baba Değirmeni'ni ziyaret edecek. Gürün ilçesinde de temaslarda bulunacak olan Uraloğlu, AK Parti Gürün İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve Gökpınar Gölü'nde incelemelerde bulunacak.

Bakan Uraloğlu, Malatya programı kapsamında son olarak kent merkezinde düzenlenecek 3. Ulusal Karaciğer Nakli Kongresi'ne de katılacak.