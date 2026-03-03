Otogaza 65 Kuruşluk Zam Bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 4 Mart 2026 Çarşamba günü gece yarısından itibaren otogaz (LPG) litre fiyatına 0,65 TL zam yapılması bekleniyor. Zam gerçekleşirse, özellikle LPG’li araç sahiplerinin yakıt maliyetleri yeniden artacak.

Brent petroldeki yükseliş eğilimi ve döviz kurundaki oynaklık, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında da yeni güncellemelerin olabileceğine işaret ediyor.

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları (3 Mart 2026)

Benzin litre fiyatı: 58,40 TL

Motorin litre fiyatı: 60,40 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58,24 TL

Motorin litre fiyatı: 60,24 TL

LPG litre fiyatı: 29,69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58,24 TL

Motorin litre fiyatı: 60,24 TL

LPG litre fiyatı: 29,69 T

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 59,62 TL

Motorin litre fiyatı: 61,77 TL

LPG litre fiyatı: 30,09 TL

Akaryakıtta Gözler Yeni Güncellemelerde

Uzmanlar, enerji piyasalarındaki küresel gelişmelerin ve iç piyasadaki maliyet artışlarının akaryakıt fiyatlarını kısa vadede dalgalı seyirde tutabileceğini belirtiyor. Özellikle LPG’ye beklenen zam sonrası, sürücülerin yakıt tercihlerinde yeniden hesap yapması gündeme gelebilir.