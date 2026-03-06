NBC’ye konuşan Trump, İran’a yönelik yürütülen operasyonların amacına değinirken, mevcut sistemin tamamen değişmesi gerektiğini belirtti. “İçeri girip her şeyi temizlemek istiyoruz. 10 yıl sonra mevcut sistemi yeniden inşa edecek birini istemiyoruz” diyen Trump, İran’da yeni bir yönetim oluşması gerektiğini savundu.

Trump, İran’ın gelecekteki yönetimi için aklında bazı adayların bulunduğunu ima ederek, “İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. Bence bu işi iyi yapacak bazı isimler var” dedi. Bu kişilerin isimlerini açıklamayan Trump, söz konusu isimlerin savaştan sağ çıkması için bazı adımlar attıklarını belirterek, “Onları izliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin olası bir kara işgaline karşı koymaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarına da değinen Trump, bu sözleri “anlamsız bir çıkış” olarak nitelendirdi. İran’ın büyük kayıplar verdiğini savunan Trump, “Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler” değerlendirmesinde bulundu.