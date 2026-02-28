Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 43’üncü Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, İstanbul’da kapılarını açtı. Fatih Camii avlusunda gerçekleştirilen açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yanı sıra İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yayınevi temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Prof. Dr. Safi Arpaguş, medeniyetin inşasında kitabın belirleyici rolüne dikkat çekti. Medeniyetimizin “kitap medeniyeti” olduğunu vurgulayan Arpaguş, ilk emri “Oku” olan Kur’an-ı Kerim’in ilim, irfan ve hikmet yolculuğunun temelini oluşturduğunu ifade etti.

“Yeryüzünde kitabın serüveni ilahi hitapla başlamıştır” diyen Arpaguş, insanlığı kitapla tanıştıranların peygamberler olduğunu belirterek, Hz. Adem’den Hz. Peygamber’e kadar ilahi mesajın insanlığa rehberlik ettiğini söyledi. Arpaguş, “Bir kitap, ancak Kur’an’ın işaret ettiği ufku takip ettiği sürece hakikate yaklaşacak ve okuyucusunu hakikatle buluşturabilecektir” dedi.

Kur’an-ı Kerim’in çağrısının, varlığı ve hakikati anlama çağrısı olduğunu dile getiren Arpaguş, Müslümanların tarih boyunca ilahiyattan felsefeye, matematikten astronomiye kadar birçok alanda öncülük ettiğini hatırlattı. Ancak bugün İslam dünyasının bilgiyle ve kitapla kurduğu ilişkinin arzu edilen seviyenin gerisinde kaldığını ifade eden Arpaguş, “Bilgi üretme, onu değere dönüştürme ve hayatla buluşturma noktasında ciddi zafiyetlerle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Nesillerin sahih kaynaklarla buluşturulmasının önemine vurgu yapan Arpaguş, kitap fuarlarının güçlü bir düşünce dünyası inşa etme açısından önemli bir işlev gördüğünü belirterek, “Burada kurulan her stand bir düşünce ocağı, her kitap geleceğe atılmış bir tohumdur” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Mehmet Ergün Turan ise Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekti. Fatih’te meydan ve caddelerin Ramazan’a uygun şekilde süslendiğini belirten Turan, özellikle çocukların bu atmosferi yoğun şekilde hissettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından fuara katkı sunan yayınevlerine plaket takdim edildi. Protokol üyeleri kurdele keserek fuarın resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası stantları gezen Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Mehmet Ergün Turan, yayınevi temsilcileriyle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ramazan ayı kapsamında her yıl düzenlenen fuarda; dini yayınların yanı sıra kültür, tarih, edebiyat ve çocuk kitapları da okuyucularla buluşuyor. Fuarın 19 Mart’a kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.