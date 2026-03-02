SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede yaşanan jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasalarına olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sürdürülmesi ile yatırımcı hak ve menfaatlerinin korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kurul, söz konusu tarihler arasında Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verirken, kredili sermaye piyasası işlemlerinde ise öz kaynak oranının esnetilerek uygulanacağını duyurdu.

Alınan kararın geçici nitelikte olduğu ve 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi. SPK, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.