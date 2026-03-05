OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Otomotiv endüstrisi olarak bugüne kadarki en yüksek şubat ayı ihracatına imza attık ve tüm ana ürün gruplarında önemli artışlar yaşadık. Bu tablo Türk otomotiv endüstrisinin küresel tedarik zincirindeki çevikliğinin kanıtı niteliği taşıyor. Jeopolitik risklerin tam ortasındayız ama yüksek katma değerli ve yeşil dönüşüm odaklı stratejimizle sektörümüzün istikrarlı büyümesine kilitlendik.”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı yüzde 19 artışla 3 milyar 544 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan sektörün payı da yüzde 16,8 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi olarak bugüne kadarki en yüksek şubat ayı ihracatına imza attık ve tüm ana ürün gruplarında önemli artışlar yaşadık. Bu tablo Türk otomotiv endüstrisinin küresel tedarik zincirindeki çevikliğinin kanıtı niteliği taşıyor. Jeopolitik risklerin tam ortasındayız ama yüksek katma değerli ve yeşil dönüşüm odaklı stratejimizle sektörümüzün istikrarlı büyümesine kilitlendik. Avrupa’nın sürdürülebilirlik ve yüksek teknoloji açısından en güvenli partnerlerinden biri olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 10 arttı

Şubatta Tedarik Endüstrisi ihracatı %10 artarak 1 milyar 345 milyon USD olurken, Binek Otomobiller ihracatı %9 artışla 1 milyar USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %36 artışla 654 milyon USD, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %55 artışla 327 milyon USD ve Çekiciler ihracatı da %48 artışla 172 milyon USD oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya artış %23 olurken, Fransa’ya %19, İtalya’ya %24, Birleşik Krallık’a %14, Belçika’ya %35 ve Çekya’ya %17 ihracat artışı, İspanya’ya ise %16 ihracat düşüşü oldu. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat %36 artarken, İspanya’ya %17, İtalya’ya %15, Slovenya’ya %63, Belçika’ya %48 ihracat artışı, Almanya’ya %10, Birleşik Krallık’a %41, Portekiz’e %15 ihracat düşüşü oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a %41, Almanya’ya %31, Fransa’ya %155, İtalya’ya %31, Belçika’ya %105 ihracat artışı, İspanya’ya %44 ihracat düşüşü kaydedildi. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda Fransa’ya %44, İtalya’ya %185, Birleşik Arap Emirlikleri’ne çok yüksek oranlı ihracat artışı yaşanırken, Çekicilerde ise Almanya ve Polonya’ya yüksek oranlı artışlar yaşandı.

Almanya yine birinci sırada, Fransa’ya yüzde 45 artış oldu

Şubatta ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan Almanya’ya 544 milyon USD’lik ihracat olurken, ikinci büyük pazar Fransa’ya yüzde 45 artışla 459 milyon USD ihracat yapıldı. Üçüncü büyük Pazar konumunda yer alan İtalya’ya yönelik ihracat ise %31 artışla 338 milyon USD oldu. Şubatta Slovenya’ya %30, Belçika’ya %43, Polonya’ya %20, Çekya’ya %38, Hollanda’ya %31 ihracat artışı yaşanırken Mısır’a %21 ihracat düşüşü kaydedildi

AB ülkelerine yüzde 25 artış var

Şubatta en büyük pazar olarak %76 pay alan AB Ülkelerine yüzde 25 artışla 2 milyar 686 milyon USD ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri %10,5 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer aldı. Ortadoğu Ülkeleri’ne ise %67 ihracat artışı yaşandı.