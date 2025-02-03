Genel seçimde CHP'nin listelerinden milletvekili seçilen İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa ettikten sonra CHP'ye katılmayı tercih etti. Halk TV'de canlı yayına katılan Salih Uzun, "Zaten CHP listelerinden seçildik. İki seçeneğimiz vardı; bağımsız olarak devam edebilirdik ya da bir partiye katılmak gerekirse, en doğru seçenek CHP'nin listelerinden seçilmekti" dedi. Uzun, ayrıca "Ama esasen, hukuksuzluk dalgası üzerimize geliyor. Muhalefeti bölme ve parçalama girişimleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir duruş sergilemek zorundaydık" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP'nin grup toplantısında resmi olarak partiye katılarak rozetlerini takacaklar.