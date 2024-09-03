Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden olan Hatay'da, sonbahar mevsimine girilirken narenciye ürünlerinin hasadına başlandı. Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, 10 dönümlük tarım arazisinde erkenci mandalina hasadına başladı. 10 dönümlük arazisinde hasat yapan çiftçi Ekiz, yevmiyelerin Bin TL'yi bulması ve çalışacak işçi bulamaması nedeniyle bahçesinde hasadı tek başına yapıyor. Kış aylarında yaşanan dolu yağışlarının ürüne zarar verdiği mandalina tarladan 20 TL'den alıcı buluyor.



“İşçi kıtlığında amele bulamıyoruz ve mecburen kendi hasadımızı kendimiz yapıyoruz”

10 dönümlük tarım arazisinde erkenci mandalina hasadı yapan Gökmen Ekiz, “10 dönüm olan arkamızdaki bahçemizde erkenci mandalina da hasat başladı. İşçi kıtlığında amele bulamıyoruz. Mecburen kendi hasadımızı kendimiz yapıyoruz. Tek başına yapmak zor oluyor. Yetiştirmek ve pazarlamak zor oluyor. Hasat çok zayıf gidiyor. Hasadın zayıf olmasında birinci etkeni dolu yağması oldu. Bir başka etkende işçinin olmamasından kaynaklanıyor. Geçen yıl verim olarak hava şartlarından dolayı ağaçlar daha yüklüydü. Geçen yıl ki ürünler 2 TL'den satılamadı. Bu yıl meyve az oldu. Mevsimsel olarak ağaçların çiçek açma dönemlerinde havalar çok sıcaktı ve çok etkin oldu. Verimi az oldu ama buna rağmen pazarlama sıkıntısı çekiyoruz” dedi.



“Bugün bin liradan aşağı çalışacak işçi bulamıyorsun”

İşçilerin günde bin TL istediğini ifade eden Gökmen Ekiz, ürünün tarla fiyatının 20 TL olduğunu belirterek “İşçiler çok yüksek bir ücret istiyorlar. Bugün bin liradan aşağı çalışacak işçi bulamıyorsun. İşçilerin toplayacağı en fazla 300-400 kilo olacak. Pazarlamaya geldiğin zaman topladığı 500-600 kilo zaten onun yevmiyesine gidiyor ve geri kalanları tüccara kalıyor. Bize bir şey kalmıyor. Tarladan tüccara kalsa 5-6 TL'den alacak ama çiftçiyi kurtaracak para 20 TL'den aşağı değildir. Marketlerde tam olarak aldığımız tanıdıklarımızdan aldığımız bilgilere göre 35- 40 TL'den satılıyor” ifadelerini kullandı.