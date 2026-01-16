Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Çağla Boz, Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli materyallere el konulduğu bildirildi.

İddialara göre, Çağla Boz’un evinde gerçekleştirilen aramada 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Öte yandan, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, savcılık işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

15 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştı

2025 yılının son günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişinin uyuşturucu test sonuçları da dün tamamlandı. Rapora göre;

İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi’nin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edildi.

Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz’un test sonuçlarının ise negatif çıktığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 Ekim 2025’ten bu yana birçok operasyon düzenlendi. Müzisyenler, menajerler, iş insanları ve kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler ifade verdi; bazı şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındı.

Soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.