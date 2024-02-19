Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Palandöken Kayak Merkezi'nde oluşturulan yapay buz dağı parkurunda düzenlenen şampiyonaya, 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Organizasyonda sporcular, 20 metre yüksekliği ve 150 metre enindeki Mustafa Tekin Ice Park’ına tırmanarak puan toplayabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. "Hız" ve "lider" kategorilerinde düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, önümüzdeki yarışlarda buz tırmanışlarına katılabilecek.



Buz tırmanışı parkur sorumlusu Melikşah Tekin, Türkiye Dağcılık Federasyonunun yarışmaları kapsamında Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası'nın yapıldığını belirterek, “Yarışmalar lider kategorisi tamamlandıktan sonra hız kategorisiyle sonuçlandırıldı. Yarışmaya 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Dereceye girenler gelecek müsabakalar için ön ayak oluşturacak, burada topladıkları puanlarla diğer yarışmalara hak kazanacak." diye konuştu.