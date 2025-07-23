Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

19 Mayıs

Dizdariye

Fatih

Cumhuriyet

Pınartepe

Atatürk

Ancak bu açıklama, kamuoyunu tatmin etmiyor.

Vatandaştan Tepki: Aynı Mesaj, Farklı Gün!

Son günlerde İstanbul’un birçok farklı noktasında neredeyse her gün tekrarlanan su kesintileri, vatandaşların sabrını taşırdı. İSKİ’nin kesintileri duyururken "su yetersizliği" gibi gerçek sebepler yerine, sürekli olarak "depreme dayanıklılık çalışması", "hat deplasesi", "montaj" gibi teknik açıklamalarla kamuoyunu oyaladığı öne sürülüyor.

Vatandaşlar, İSKİ'nin gönderdiği bilgilendirme mesajlarını artık bir kalıba dönüştüğünü belirtiyor:

“İSKİ suyu kesiyoruz demiyor, hep dolaylı ifadelerle geçiştiriyor. Deprem bahanesi her seferinde öne sürülüyor. Ama ortada ne bir kazı, ne bir ekip, ne de bir fotoğraf var. O mahallelerde çalışmadan eser yok.”

Manipülasyon Endişesi Artıyor

İstanbul’da baraj doluluk oranlarının düştüğü ve su sıkıntısının her geçen gün arttığı bu dönemde, şeffaf bilgi verilmemesi, halkta büyük tepki yaratıyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı, su kesintilerinin asıl nedeninin yetersiz altyapı ve su arzı olduğunu savunarak, İSKİ’den net ve belgeli açıklama talep ediyor.

Özellikle sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıktığı bu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve hastaların bu kesintilerden olumsuz etkilendiği, birçok bölgede su stoku yapan vatandaşların zorlandığı belirtiliyor.