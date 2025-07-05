Savcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın "2024/228233" numaralı dosya kapsamında sürdürüldüğü ve bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek verdikleri ifadeler ile sundukları belgelerin incelemeye alındığı belirtildi. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraklerinden alınan bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, Fatih Keleş isimli kişinin baskı ve yönlendirmeleriyle belirli kişilere para ödemek zorunda kalındığı iddiaları üzerinde duruluyor.

Yapılan tespitlerde, söz konusu paraların teslim alındığı isimler arasında Ahmet Şahin’in de bulunduğu ifade edildi. Belediye başkanvekili Şahin ve şoförünün adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, her iki isim de "irtikap" suçu kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağı ve deliller doğrultusunda ilerleyen süreçte hangi isimlerin daha adli işlem göreceği merakla bekleniyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmeyle birlikte, Büyükçekmece Belediyesi’ndeki yönetim krizi daha da derinleşmiş durumda.