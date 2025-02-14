Güzelce Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte, Alevi vatandaşlar birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bir arada yaşadı. Hızır Orucu’nun ardından yapılan Hızır Cemi ve Hızır Lokması ibadetleri, bölge halkının kaynaşmasına vesile oldu.

Başkan Akgün, bu anlamlı günde vatandaşlarla bir araya gelerek, onların Hızır Lokması'nı paylaştı. Büyükçekmece Belediye Başkanı, "Bu anlamlı günde canlarımızla bir araya geldik, lokmamızı ve dualarımızı paylaştık. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olan bu buluşmada, başta Büyükçekmece Alevi Bektaşi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Abacı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hızır yoldaşımız olsun" dedi.

Kardeşlik ve Birlikte Yaşamanın Gücü

Büyükçekmece’de gerçekleştirilen bu etkinlik, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek, karşılıklı sevgi, saygı ve paylaşma duygularını pekiştirdiği bir buluşma oldu. Başkan Akgün'ün katılımı, hem belediye ile vatandaş arasındaki güçlü bağları simgeliyor hem de toplumsal dayanışma ve kardeşlik mesajları verdi.

Bu tür organizasyonlar, sadece dini ve kültürel anlam taşıyan bir buluşma olmanın ötesinde, Büyükçekmece'nin toplumsal dokusunun güçlenmesine de katkı sağlıyor. Başkan Akgün’ün halkla iç içe olması, belediyeciliğin sadece altyapı değil, aynı zamanda toplumsal birliği sağlamaya yönelik bir anlayışla yapılması gerektiğini de gözler önüne seriyor.

Bu anlamlı etkinlik, dayanışma, kardeşlik ve birlikteliğin her geçen gün büyüdüğü bir ortamın simgesi oldu. Hızır Lokması, bu yıl da Büyükçekmece'de manevi huzurun, bereketin ve paylaşmanın adresi oldu.