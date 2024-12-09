Kaliteli Et, Uygun Fiyat

BESAŞ mağazalarında satılan kıyma ve kuşbaşı etler, Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinden temin edilerek tamamen yerel üreticilerden sağlanıyor. Yarım kilo kuşbaşı et 210 TL, kıyma ise 190 TL’den satışa sunuluyor. Ürünlerin herkese adil şekilde ulaşması için kişi başına her üründen en fazla 1 kilogram alma sınırı uygulanıyor.

Üretici de Vatandaş da Kazanıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu projeyle yerel ekonomiyi desteklediklerini ve Bursalılara sağlıklı, güvenilir ürünler sunduklarını vurguladı. Bozbey, “Üreticinin emeği değerlenirken vatandaşlarımız da piyasa fiyatlarının altında kaliteli et ürünlerine ulaşabiliyor. Bu proje, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir parçası” dedi.

Mağaza Sayısı Artacak

BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, yıl sonuna kadar Orhangazi’de yeni bir mağaza açılacağını ve 2025 itibarıyla mağaza sayısını düzenli olarak artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca karkas et fiyatlarına göre ürün fiyatlarının güncellenebileceğini ifade eden Demirtaş, yerli üreticilerin desteklendiğini ve ithal et kullanılmadığını vurguladı.

Türkiye’de İlk

Demirtaş, bu projenin Türkiye’de ilk defa hayata geçirildiğini ve diğer büyükşehir belediyelerinden de bilgi paylaşımı talepleri aldıklarını söyledi. BESAŞ, projeyi yaygınlaştırarak daha fazla vatandaşın bu imkandan faydalanmasını hedefliyor.

BESAŞ’ın uygun fiyatlı et satışları, sosyal dayanışmayı artırırken vatandaşlara ekonomik bir çözüm sunuyor. Bu modelin diğer şehirlerde de uygulanması bekleniyor.