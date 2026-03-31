Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 50’den fazla olduğu açıklandı.

Gözaltı kararının sadece Bozbey ile sınırlı olmadığı da gelen bilgiler arasında. Başta kızı Side Bozbey olmak üzere 2 yakını hakkında da gözaltı kararı verildiği söyleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozber'in evinde de arama yapıldığı aktarıldı.