Kılıçdaroğlu'na Destek Ziyaretleri Sürüyor

Ankara'da hareketli saatlerin yaşandığı süreçte, CHP'li kurmayların Kemal Kılıçdaroğlu'na konutunda gerçekleştirdiği ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında kameraların karşısına geçen Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, parti genel merkezinde yaşanan engellemelere dair çok sert açıklamalarda bulundu.

"Tarihte İlk Defa Milletvekilleri Genel Merkez'e Sokulmadı"

Milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle birlikte CHP Genel Merkezi'ne gittiklerini aktaran Yıldız, doğal hakları olan binaya girişlerinin engellendiğini savundu. Yaşanan duruma isyan eden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekilleri olarak kendileriyle görüşmek istedik, içeri girmek istedik doğal olarak. Bizim genel merkezimiz, biz de milletvekiliyiz. Oraya gidip, oradaki arkadaşlarımızla da görüşmek istemiştik. Ama üzülerek söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa, milletvekilleri kendi genel merkezine alınmadı."

"Polislerin Girmesini Engelledik, Sorumlusu Özgür Özel"

Genel Merkez önünde yaşanan icra krizi ve gerginliğe de değinen Hüseyin Yıldız, olayların büyümesini engellemek için çaba sarf ettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını belirtti. Yıldız, eleştirilerinin hedefine Genel Başkan Özgür Özel'i koyarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İcra müdürü geldi, oraya girmek istedi ve biz orada polislerin girmesini engelledik. Ne zamana kadar? Saat 15.00'e kadar. Arkadaşlar bizimle görüşseydi, biz orada güzellikle çıkacaktık ve o olaylar yaşanmayacaktı. Bunun sorumlusu başta Özgür Özel olmak üzere bütün oradaki arkadaşlarımızdır. Tekrar ediyorum; CHP tarihinde ilk defa milletvekilleri kendi Genel Merkezi'ne giremedi, bizi içeri almadılar."

CHP yönetiminin ve Genel Başkan Özgür Özel'in, Hüseyin Yıldız'ın bu ağır ithamlarına ve "Genel Merkez'e alınmama" iddialarına ne yanıt vereceği ise Ankara kulislerinde merak konusu oldu.