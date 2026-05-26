Cebel-i Rahme’de İman Dolu Dakikalar

Zilhicce ayının 8. günü (Terviye günü) Mekke’deki otellerinden ayrılan hacı adaylarının Arafat’a intikali, Arefe günü öğle saatlerinde başarıyla tamamlandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Arafat Ovası’nda, yüz binlerce mümin Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi) etrafında kümelenerek dualar etti.

Türk Hacılardan Mazlum Coğrafyalar İçin Dua

Arafat’taki serin çadırlarda ibadetlerini gerçekleştiren 84 bin Türk hacı adayı, öğle vaktinde Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un yaptırdığı Vakfe Duası ile huşu içinde tövbe istiğfar etti.

Başkan Arpaguş, Arafat vakfesinin insan hayatındaki en anlamlı gün ve en önemli arınma mekanı olduğuna dikkat çekti. Gözyaşlarının sel olduğu o anlarda hacı adayları;

Tüm günahlarından arınmak,

Mazlum milletlerin selameti,

Devletin bekası ve aileleri için ellerini semaya açtı.

"Arafat, insan hayatındaki en anlamlı gün; en önemli tövbe ve arınma mekanıdır." — Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş

Arafat’tan Sonraki Durak: Müzdelife ve Cemarat

Gün batımına kadar Arafat’ta kalan ve bu esnada şeytana atacakları taşları yıkayarak heybelerine koyan hacılar, akşam namazıyla birlikte Müzdelife’ye hareket etti.

Hacıların kutsal topraklardaki sonraki adımları ise şöyle şekillenecek:

Zaman Dilimi Yer / Mekan Yapılacak İbadet / Menasik Arefe Gecesi Müzdelife Akşam ve yatsı namazlarının birleştirilmesi (Cem-i tehir) ve Müzdelife vakfesi. Gece Yarısından Sonra Mina / Cemarat Şafii mezhebi taklit edilerek Akabe mevkisine intikal ve Büyük Şeytan'a 7 taş atılması. Bayram Sabahı Oteller / Kabe Kurban kesim haberinin ardından tıraş olunarak ihramdan çıkılması. Bayramın Diğer Günleri Kabe ve Cemarat Ziyaret tavafı, sa'y yapılması ve bayramın 2. ile 3. günleri 3 şeytana 7'şer taş atılması.

Hacı adayları, bayram sabahı büyük şeytana “Bismillahi Allahü Ekber, rağmen Lişşeytani ve Hizbihi” (Şeytan ve taraftarlarına rağmen) diyerek ilk taşlarını fırlatacak. Bayramın üçüncü gününe kadar sürecek olan şeytan taşlama ve Kabe'deki ziyaret tavafının ardından tüm farz ve vacipleri yerine getiren müminler, "hacı" unvanını alarak bu mübarek ibadeti tamamlamış olacaklar.