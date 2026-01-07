Burgan Leasing, teknoloji yatırımlarını müşteri faydası ve süreç verimliliği odağında hızlandırarak, leasing işlemlerini çok daha hızlı ve erişilebilir hale getiren iki önemli dijital çözümü devreye aldı. Müşteri teklif taleplerine mümkün olan en kısa sürede yanıt verilmesini sağlayan hızlı teklif uygulaması ile teklif oluşturma süresi ciddi şekilde kısaltılırken, dijital imza platformu sayesinde tüm evrak imzalama işlemleri mekândan bağımsız, hızlı ve güvenli biçimde gerçekleştirilebiliyor.

Hızlı teklif uygulaması ile teklif süresi 1,5 dakikaya indi

Teknolojinin sunduğu hız ihtiyacını leasing süreçlerine yansıtan Burgan Leasing, müşteri teklif taleplerine en kısa sürede yanıt verebilmek amacıyla geliştirdiği hızlı teklif uygulamasıyla, süreci 1,5 dakikaya indirdi. Yeni yapı sayesinde satış ekipleri, telefon veya tablet üzerinden tekliflerini oluşturup müşterilere iletebiliyor. Böylece hem sahada hem ofis dışında müşteri taleplerine çok daha hızlı dönüş yapılabiliyor ve onaylanan tekliflerin kredi süreçleri anında başlatılabiliyor. Bu durum, müşterilerin ihtiyaç duydukları leasinge konu her türlü mal ve hizmete daha kısa sürede ulaşmalarını sağlayarak süreçlerin genel işleyişini de önemli ölçüde hızlandırıyor.

Dijital imza platformu ile tüm imzalama süreçleri hızlandı

Hızlı teklif uygulamasıyla operasyonel süreçleri kısaltan Burgan Leasing, imza aşamasını da dijital ortama taşıyarak müşteri ve iş ortakları için süreci uçtan uca kolaylaştıran bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu yeni platform; mobil imza, elektronik imza, 2D imza ve biyometrik imza olmak üzere dört farklı imzalama seçeneğini tek çatı altında topluyor. Banka talimatları, teminat mektupları gibi kritik dokümanlar da tam yasal geçerlilikle güvenle imzalanabiliyor. Platformun telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden erişilebilir olması, tüm paydaşlar için mekândan bağımsız, hızlı ve güvenli bir imzalama deneyimi sağlıyor.

Dijital imza platformunun Burgan Leasing bünyesinde kurum içi altyapı üzerinde konumlandırılması ise şirketi sektörde farklılaştıran önemli bir teknoloji yatırımı niteliği taşıyor. Bu yapı hem güvenlik standartlarını yükseltiyor hem de imza süreçlerinde daha yüksek bir kontrol ve bütünlük sağlıyor. Dijital imza platformu, imzalama süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra kağıt kullanımını da ortadan kaldırarak şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor.

Burgan Leasing’in dijitalleşme stratejisinin merkezinde hız ve müşteri faydası var

Burgan Leasing’in hem hızlı teklif uygulaması hem de dijital imza platformuyla müşterilerine çok daha hızlı erişim sunmayı hedeflediğini belirten Burgan Leasing Genel Müdürü Aydın Yusufoğlu, “İşlem sürelerinin kısalması, bürokrasinin azalması ve süreçlerin tüm cihazlardan erişilebilir hale gelmesi, rekabet gücümüzü destekleyen en kritik unsurlar arasında yer alıyor. Bu yenilikler sayesinde leasing süreçlerini hızlandıran, kullanıcı deneyimini iyileştiren ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu ileri taşıyan bütüncül bir dijital dönüşüm ortaya koyuyoruz” dedi.