“KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor” mottosuyla hayata geçirilen programda, işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

Program kapsamında İş Geliştirme Desteği ile girişimcilere 1,5 milyon TL’ye kadar, %80 oranında, geri ödemeli destek verilecek. Kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını girişimciler için destek üst limiti 150 bin TL artırılacak. Destek; personel, makine-teçhizat, kalıp, yazılım ile eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test-analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet gibi hizmet alımlarını kapsıyor.

Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini güçlendirmek amacıyla sunulan Kredi Finansman Desteği kapsamında ise 1 milyon TL’ye kadar işletme sermayesi sağlanacak. Anlaşmalı bankalar aracılığıyla kullandırılacak kredinin finansman maliyetinin %50’si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanacak. Azami kredi vadesi 36 ay olarak belirlendi.

2025’te 2,4 milyar TL destek

KOSGEB, 2025 yılında program kapsamında 1.699 projeye toplam 2,4 milyar TL destek sağladı. 2026’da da girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Desteklenecek sektörler

Program; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve danışmanlık, bilişim altyapısı ve veri hizmetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme gibi stratejik alanları kapsıyor.

Değerlendirme süreci

Başvurular, sektör bazlı kurullarda KOSGEB personeli, akademisyenler ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek. Ülke genelinde ilk 1.000, il bazında ilk 6 proje jüriye davet edilecek. Jüri ve kurul puanlarının ortalamasıyla yapılan sıralamada Türkiye genelinde ilk 500, il düzeyinde ilk 3 proje destek kapsamına alınacak. Jüriden 50 ve üzeri puan aldığı halde sıralamaya giremeyen kadın ve genç girişimciler Kredi Finansman Desteğinden yararlanabilecek.

Faizsiz geri ödeme

Başvurular 3-31 Ocak arasında yapılacak. Geri ödemeli desteklerde faiz/komisyon uygulanmayacak, geri ödemeler 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

Girişimciler için önemli bir fırsat sunan program, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesine ve mevcut işletmelerin büyümesine güçlü bir katkı sağlamayı hedefliyor.