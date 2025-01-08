Lastiğin ötesine geçerek mobilite dönüşümüne liderlik eden Brisa, "Mobilite Merkezi" olarak tanımla-dığı hızlı bakım servis zinciri Otopratik'i Türkiye çapında yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Hızın önem kazandığı günümüzde, Otopratik, satış sonrası servis sektöründe araçla ilgili çeşitli hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak müşterilerin bakım, yağ, akü, lastik/jant, elektrik, klima ve yedek parça çözümleri için farklı işletmelere gitmek zorunda kalarak yaşadıkları zaman kaybını önlerken, kaliteli bir hizmet standardıyla da müşteri memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştiriyor.

Hedef 50 yeni nokta

Şu anda 127 Otopratik bayisi ile 61 ilde (KKTC dahil) hizmet veren Brisa, iş ortaklarına sağladığı avantajlarıyla franchise ağını genişletiyor. Brisa, 2025 yılı sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öncelikli olmak üzere 50 yeni Otopratik franchise şube açmayı planlıyor. Brisa’nın hedefi toplamda 200’ü aşkın noktada hizmet vererek Türkiye’nin her ilinde yer almak.

Güçlü bir marka çatısı altında kârlı büyüme avantajı

Brisa, değişen pazar dinamiklerine uyum sağlayarak yatırımcılara kârlı büyüme fırsatları sunuyor. Güçlü bir marka çatısı altında faaliyet gösteren Otopratik, yatırım bütçesinin en etkin şekilde yönetimi, lokasyon seçimi, projelendirme, ekipman gibi yönlendirmeler sunuyor. Bunların yanı sıra müşterinin/servisin kahramanları programlarıyla personel yetiştirilmesi, kurumsal denetim ve eğitimler, markalaşma, teknik altyapı, servis yazılımı, yedek parça yönetim çözümleri, müşteri ilişkileri yönetimi, denetimler ve kurumsal danışmanlık gibi önemli destekler sağlar. Filolar ile kurumsal çatı anlaşmaları neticesinde müşteri yönlendirmeleri ve tercih edilen marka olması sayesinde yarattığı perakende müşteri trafiği gibi önemli destekler sağlayarak mağaza zincirini her daim güçlü tutuyor.

Brisa Otopratik, 2024 yılı başında franchise giriş bedelini binek ve hafif ticari araçlara yönelik hızlı bakım servis zinciri Otopratik noktası için 300 bin TL olarak, 300 metrekarenin altındaki alanlar için özel tasarlanan servis zinciri “Otopratik Midi” için ise 150 bin TL olarak belirledi. Yatırım geri dönüş süresi ise yaklaşık 10 ila 20 ay arasında değişiyor.

Ayrıca, Brisa Akademi Mobilite Çözümleri Fakültesi ile geleceğin araçlarına bakım yapabilecek nitelikli teknisyenler yetiştiriyor ve bu eğitimleri sağlayan tek kuruluş olarak öne çıkıyor.

Her marka ve model binek ve hafif ticari araca garantili olarak hizmet veren Otopratik mağazalarında, araçta bulunan 52 farklı noktaya yönelik servis ve bakım sağlanıyor. Bu hizmetlerin arasında; lastik, jant, akü, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor. Bunların yanında elektrikli araçlar için e-şarj istasyonları, elektrikli araçlar konusunda eğitimli personel, e-v araç bakımı da yer alıyor. Aynı zamanda her araç marka/modeli için özelleştirilmiş çeşitli periyodik bakım paketleri de sunuluyor.