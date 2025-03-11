Türkiye’nin lider lojistik şirketi Borusan Lojistik, yük sahipleri ve taşımacılar arasında köprü kuran dijital platformu eTA (Elektronik Taşımacılık Ağı) kapsamında oluşturduğu acentelik sistemini Gaziantep’te özel bir etkinlik ile tanıttı.

27 Şubat Perşembe günü Gaziantep’te gerçekleştirilen organizasyonda, açılış konuşmasını Borusan Lojistik eTA İş Geliştirme Direktörü Orhan Terzioğlu ve Borusan Lojistik eTA İş Geliştirme Grup Müdürü Hakan Cenkciler yaptı. eTA’nın yenilikçi özellikleri ve güçlü acentelik sistemi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Buluşmada yükünü taşıma ihtiyacı olan müşterileri bulmada yardımcı olacak potansiyel yol arkadaşları ile bir araya gelinirken, sektör profesyonelleri eTA platformunun sunduğu avantajları yakından inceleme fırsatı buldular. Sektör profesyonellerinin acentelik sistemine dahil olarak kazanç elde etmesinin hedeflendiği yeniliklerin eklendiği eTA Yol Arkadaşım Programı’nın tanıtım buluşmaları Türkiye’nin farklı illerinde sürdürülecek.

Borusan Lojistik tarafından geliştirilen eTA, Avrupa’nın en büyük 3. dijital lojistik platformu unvanını taşıyor. Yurt içinde anında araç bulma ve yük sahiplerine hızlı çözümler sunma gibi önemli özelliklere sahip olan platform, lojistik süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Yüksek kazanç potansiyeli, kolay iş yapısı, sürdürülebilir gelir ve hızlı ödemeler gibi avantajlarla öne çıkan bu sistem, sektör profesyonellerine yeni bir gelir kapısı açarken eTA’nın büyümesine de katkı sağlıyor. Böylece platformdaki 100.000’i aşan onaylı kamyon ve tır şoförü ile sevkiyatlar olabilecek en verimli şekilde gerçekleşiyor.