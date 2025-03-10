Aşağıda, temettü ödeme günleri ve oranları hakkında bilgiler yer almaktadır:

Akçansa (AKCNS) : 24 Mart 2025 tarihinde %3,58 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 6,27 TL.

: 24 Mart 2025 tarihinde %3,58 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 6,27 TL. Nuh Çimento (NUHCM) : 25 Mart 2025 tarihinde %3,48 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 10,10 TL.

: 25 Mart 2025 tarihinde %3,48 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 10,10 TL. Akbank (AKBNK) : 26 Mart 2025 tarihinde %1,66 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 1,22 TL.

: 26 Mart 2025 tarihinde %1,66 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 1,22 TL. Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) : 26 Mart 2025 tarihinde %5,61 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 5,81 TL.

: 26 Mart 2025 tarihinde %5,61 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 5,81 TL. Garanti Bankası (GARAN) : 28 Mart 2025 tarihinde %3,09 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 4,39 TL.

: 28 Mart 2025 tarihinde %3,09 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 4,39 TL. İş Bankası (C) (ISCTR) : 28 Mart 2025 tarihinde %1,12 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 0,18 TL.

: 28 Mart 2025 tarihinde %1,12 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 0,18 TL. Brisa (BRISA) : 28 Mart 2025 tarihinde %2,47 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 2,13 TL.

: 28 Mart 2025 tarihinde %2,47 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 2,13 TL. Tüpraş (TUPRS) : 28 Mart 2025 tarihinde %5,58 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 7,78 TL.

: 28 Mart 2025 tarihinde %5,58 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 7,78 TL. Aygaz (AYGAZ) : 2 Nisan 2025 tarihinde %7,79 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 12,55 TL.

: 2 Nisan 2025 tarihinde %7,79 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 12,55 TL. Sabancı Holding (SAHOL) : 2 Nisan 2025 tarihinde %2,81 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 3,00 TL.

: 2 Nisan 2025 tarihinde %2,81 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 3,00 TL. Türk Traktör (TTRAK): 2 Nisan 2025 tarihinde %6,51 temettü dağıtımı yapacak. Temettü oranı 48,47 TL.

Bu dönemde, temettü dağıtımı yapacak şirketlerin yatırımcılarına büyük bir fırsat sunduğu görülüyor. Yatırımcılar, temettü ödeme tarihlerini kaçırmamak için borsada işlem gören bu şirketleri takip etmeli ve yatırımlarını buna göre planlamalıdır.