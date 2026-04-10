Yüzlerce şirketin hissedarlarını bir araya getireceği genel kurullar, temettü kararları, yönetim değişiklikleri ve stratejik gündem maddeleri açısından yakından izleniyor.
Nisan Ayında Yoğun Takvim
Genel kurul maratonu 10 Nisan itibarıyla başlarken, gün içinde birçok önemli şirket toplantı gerçekleştirecek. 10 Nisan’da Doğan Holding, Deva Holding, Kardemir ve Armada Gıda gibi şirketler hissedarlarıyla buluşacak.
Takip eden günlerde ise yoğunluk artıyor:
- 13 Nisan: Migros, Anadolu Efes, Alarko Holding
- 14 Nisan: Türk Traktör, Kartonsan, Akiş GYO
- 15 Nisan: SDT Uzay, Adel Kalemcilik, Jantsa, Kron Teknoloji
- 16-17 Nisan: Çelebi Hava, Netcad Yazılım, Vakıf GYO, Anadolu Isuzu, AG Anadolu Grubu
Nisan’ın son haftasına doğru ise zirve yaşanıyor. 28-30 Nisan tarihleri arasında Borusan, MLP Sağlık, Emlak Konut, Tat Gıda, Karsan ve Eczacıbaşı grubu şirketleri başta olmak üzere çok sayıda şirket genel kurul düzenleyecek.
Bankalar ve Büyük Şirketler Mayıs’ta
Mayıs ayına gelindiğinde ise bankacılık ve büyük ölçekli şirketlerin toplantıları öne çıkıyor:
- 7 Mayıs: Turkcell, Şekerbank, Akfen GYO
- 8 Mayıs: TSKB, Banvit, Mackolik
- 14-15 Mayıs: Bossa, Datagate, İndeks Bilgisayar, Qua Granite
Haziran ayında ise takvim daha sakin seyrederken, şu ana kadar açıklanan tek tarih 4 Haziran’da yapılacak Oylum Sinai genel kurulu oldu.
Kritik Gündem Maddeleri Bekleniyor
Genel kurullarda şirketlerin:
- 2025 yılı finansal sonuçları
- Temettü (kâr payı) dağıtım kararları
- Yönetim kurulu seçimleri
- Sermaye artırımı ve stratejik yatırımlar gibi önemli başlıkları görüşmesi bekleniyor.
Yatırımcılar açısından özellikle temettü kararları ve yönetim değişiklikleri, hisse performansları üzerinde belirleyici olabileceği için genel kurul takvimi yakından takip ediliyor.
Uzmanlara göre, Nisan-Mayıs dönemindeki bu yoğun genel kurul takvimi, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için yılın en kritik süreçlerinden biri. Alınacak kararların, hem şirket değerlemeleri hem de yatırımcı beklentileri üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.