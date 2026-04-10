Yüzlerce şirketin hissedarlarını bir araya getireceği genel kurullar, temettü kararları, yönetim değişiklikleri ve stratejik gündem maddeleri açısından yakından izleniyor.

Nisan Ayında Yoğun Takvim

Genel kurul maratonu 10 Nisan itibarıyla başlarken, gün içinde birçok önemli şirket toplantı gerçekleştirecek. 10 Nisan’da Doğan Holding, Deva Holding, Kardemir ve Armada Gıda gibi şirketler hissedarlarıyla buluşacak.

Takip eden günlerde ise yoğunluk artıyor:

13 Nisan: Migros, Anadolu Efes, Alarko Holding

14 Nisan: Türk Traktör, Kartonsan, Akiş GYO

15 Nisan: SDT Uzay, Adel Kalemcilik, Jantsa, Kron Teknoloji

16-17 Nisan: Çelebi Hava, Netcad Yazılım, Vakıf GYO, Anadolu Isuzu, AG Anadolu Grubu

Nisan’ın son haftasına doğru ise zirve yaşanıyor. 28-30 Nisan tarihleri arasında Borusan, MLP Sağlık, Emlak Konut, Tat Gıda, Karsan ve Eczacıbaşı grubu şirketleri başta olmak üzere çok sayıda şirket genel kurul düzenleyecek.

Bankalar ve Büyük Şirketler Mayıs’ta

Mayıs ayına gelindiğinde ise bankacılık ve büyük ölçekli şirketlerin toplantıları öne çıkıyor:

7 Mayıs: Turkcell, Şekerbank, Akfen GYO

8 Mayıs: TSKB, Banvit, Mackolik

14-15 Mayıs: Bossa, Datagate, İndeks Bilgisayar, Qua Granite

Haziran ayında ise takvim daha sakin seyrederken, şu ana kadar açıklanan tek tarih 4 Haziran’da yapılacak Oylum Sinai genel kurulu oldu.

Kritik Gündem Maddeleri Bekleniyor

Genel kurullarda şirketlerin:

2025 yılı finansal sonuçları

Temettü (kâr payı) dağıtım kararları

Yönetim kurulu seçimleri

Sermaye artırımı ve stratejik yatırımlar gibi önemli başlıkları görüşmesi bekleniyor.

Yatırımcılar açısından özellikle temettü kararları ve yönetim değişiklikleri, hisse performansları üzerinde belirleyici olabileceği için genel kurul takvimi yakından takip ediliyor.