Açıklamada, Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tabloların esas alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, şirketin 2025 yılı dağıtılabilir kârının 53.338.034,19 TL’lik kısmının, pay sahiplerine hisseleri oranında nakit olarak dağıtılması yönünde karar alındı.

Söz konusu kâr dağıtım teklifinin genel kurulun onayına sunulacağı ifade edilirken, ödeme şekline ilişkin yetkinin de genel kurula bırakıldığı bildirildi. Genel kurulun peşin ödeme kararı alması halinde ödeme tarihinin, taksitli ödeme kararı alınması durumunda ise ödeme tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi planlanıyor.