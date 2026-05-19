Yatırımcıların hesaplarına nakit olarak geçecek ödemelerde bazı şirketler tek seferde dağıtım yaparken, bazıları ise taksitli ödeme planının ilk adımını atacak.

İşte yarın nakit temettü ödemesi yapacak şirketler ve pay başına düşen kar payı detayları:

Tek Seferde ve Taksitli Ödeme Yapacak Şirketlerin Detayları

Yarın gerçekleştirilecek ödemeler, şirketlerin genel kurul kararlarına göre net ve brüt tutarlar üzerinden çeşitlilik gösteriyor. Yatırımcılar için öne çıkan rakamlar şu şekilde:

AGHOL (Anadolu Grubu Holding): Ortaklarına tek seferde ödeme yapacak. Pay başına brüt 0,698 TL , stopaj kesintisi sonrası ise net 0,593 TL nakit kar payı dağıtılacak.

ERBOS (Erbosan): Tek seferde ödeme yapacak bir diğer şirket olan Erbosan, hisse başına brüt 2,70 TL , net 2,295 TL temettü ödeyecek.

GENTS (Gentaş): Küçük ölçekli yatırımcısını da sevindiren şirket, pay başına brüt 0,156 TL ve net 0,133 TL ödeme gerçekleştirecek.

Taksitli Temettülerin İlk Adımı Yarın Atılıyor

Bazı şirketler ise toplam temettü tutarlarını bölerek ödemeyi tercih etti. Yarın bu şirketlerin ilk taksit ödemeleri hesaplara geçecek:

AVPGY (Avrupa Kent GYO): Toplamda pay başına brüt 5 TL temettü dağıtacağını açıklayan şirket, bunun yarısını yani brüt 2,50 TL’lik ilk taksidini yarın ödüyor.

LKMNH (Lokman Hekim Sağlık): Toplam brüt 0,462 TL’lik temettü paketinin ilk dilimi olan brüt 0,231 TL , yarın yatırımcıların hesaplarında olacak.

PETUN (Pınar Et ve Un): İki taksit halinde toplam brüt 0,49 TL dağıtacak olan şirket, ilk taksit kapsamında pay başına brüt 0,245 TL nakit ödeme yapacak.

KTLEV (Katılımevim): Temettüyü 4 takside bölen şirket, toplam brüt 0,386 TL'lik ödemenin ilk halkası olarak yarın pay başına brüt 0,0966 TL ödeyecek.

Yarın Temettü Alacak Yatırımcıların Özet Tablosu

Yarınki hak edişlerin daha net görülebilmesi için şirketlerin ödeme planları şu şekilde listelendi:

Şirket Kodu Toplam Ödeme Planı Yarın Yapılacak Brüt Ödeme (Hisse Başı) Yarın Yapılacak Net Ödeme (Hisse Başı) AGHOL Tek Seferde 0,698 TL 0,593 TL AVPGY 2 Taksit 2,50 TL (1. Taksit) Stopaj oranına göre değişmektedir ERBOS Tek Seferde 2,70 TL 2,295 TL GENTS Tek Seferde 0,156 TL 0,133 TL KTLEV 4 Taksit 0,0966 TL (1. Taksit) Stopaj oranına göre değişmektedir LKMNH 2 Taksit 0,231 TL (1. Taksit) Stopaj oranına göre değişmektedir PETUN 2 Taksit 0,245 TL (1. Taksit) Stopaj oranına göre değişmektedir