Dünya Varlık Yönetim Halka Arz Detayları

Dünya Varlık Yönetim’in 185 milyon 8 TL olan sermayesi, bedelli artırımla 217 milyon 600 bin 8 TL’ye çıkarıldı. Bu süreçte:

32,6 milyon TL ’lik pay halka arz edilecek.

’lik pay halka arz edilecek. Mevcut ortaklardan Vector Holdings ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) toplamda 65,2 milyon TL nominal değerli pay sunacak.

nominal değerli pay sunacak. 38,44 TL sabit fiyat üzerinden satış yapılacak ve fazla talep olması durumunda ek 13 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulabilecek.

Destek Finans Faktoring Halka Arz Detayları

Destek Finans Faktoring’in 250 milyon TL olan sermayesi, 333 milyon 333 bin 333 TL’ye yükseltildi. Bu kapsamda:

83 milyon 333 bin 333 TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

nominal değerli pay halka arz edilecek. Paylar, 46,98 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Mopaş Marketçilik Halka Arz Detayları

Mopaş Marketçilik’in 230 milyon TL olan sermayesi, bedelli artırımla 273 milyon TL’ye çıkarıldı. Halka arzda:

43 milyon TL nominal değerli yeni pay ile mevcut ortaklara ait toplam 14 milyon 330 bin TL nominal değerli B grubu paylar satılacak.

nominal değerli yeni pay ile mevcut ortaklara ait toplam nominal değerli B grubu paylar satılacak. Halka arz edilen toplam 57 milyon 330 bin TL nominal değerli paylar, 35,00 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Yeni Yatırımlar İçin Fırsat Mı?

SPK'nın onayladığı bu üç halka arz, sermaye piyasalarında yeni yatırım fırsatları sunarken, şirketlerin büyüme hedeflerini desteklemesi bekleniyor. Halka arzların tarihleri ve detaylı süreç bilgileri önümüzdeki günlerde açıklanacak.