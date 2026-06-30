Yeni merkez, yatırımcılara daha hızlı ve güvenli piyasa erişimi sunarken, işlem hacmi ve likiditenin artmasına da katkı sağlamayı hedefliyor.

Borsa İstanbul, mevcut veri merkezinde üyelerine, yerli ve yabancı yatırımcılara, servis ve altyapı sağlayıcılarına ile veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam ederken, kapasitesi artırılan yeni veri merkezini 1 Temmuz 2026 tarihinde hizmete açacağını duyurdu.

Piyasa katılımcılarından gelen talepler ve önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme projeksiyonları dikkate alınarak tasarlanan yeni veri merkezinin, uzun yıllar boyunca sermaye piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığı belirtildi.

Yeni veri merkeziyle birlikte yatırımcılara piyasalara daha hızlı, güvenli ve kesintisiz erişim imkânı sunulmaya devam edilecek. Merkezde devreye alınacak kabinetlerin ise yüksek enerji ve gelişmiş soğutma kapasitesiyle hizmet vereceği ifade edildi.

Borsa İstanbul, yeni veri merkezindeki kapasite artışı sayesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmetten yararlanabileceğini vurguladı. Açıklamada, bu gelişmenin piyasalardaki işlem hacimlerini olumlu yönde etkilemesinin, likiditenin artmasına katkı sağlamasının ve genel piyasa kalitesini daha da yükseltmesinin beklendiği kaydedildi.

Yeni veri merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte Borsa İstanbul'un teknolojik altyapısının güçlenmesi ve sermaye piyasalarının artan ihtiyaçlarına daha etkin şekilde cevap verilmesi amaçlanıyor.