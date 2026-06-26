Apple Hisselerinde 250 Milyar Dolarlık Kayıp

Zam kararının ardından Apple hisseleri bir işlem gününde yüzde 7,9 değer kaybetti. Bu düşüşle birlikte şirketin piyasa değerinden yaklaşık 250 milyar dolar silindi. Satış baskısı, yapay zekâ yatırımlarına yönelik olumlu beklentilerin desteklediği teknoloji sektöründeki iyimser havayı da gölgeledi.

Tedarikçiler de Satış Baskısından Kaçamadı

Apple'ın üretim zincirinde yer alan birçok şirket de sert değer kayıpları yaşadı. Güney Koreli bellek üreticileri en fazla etkilenen şirketler arasında yer aldı. SK Hynix hisseleri yüzde 9,4, Samsung Electronics ise yüzde 9,2 geriledi.

Apple'ın üst segment iPhone modelleri için kamera modülleri üreten LG Innotek yüzde 3,8 düşerken, AirPods, Apple Watch ve iPhone üretiminde önemli rol üstlenen Çin merkezli Luxshare Precision hisseleri de yüzde 9,4 değer kaybetti.

Japon Tedarikçilerde de Düşüş

Apple'a batarya teknolojisi sağlayan TDK'nın hisseleri yüzde 8,2 gerilerken, elektronik bileşen üreticisi Murata Manufacturing yüzde 6,9 değer kaybetti. iPhone kamera sensörlerinin üreticisi Sony hisselerinde ise yaklaşık yüzde 1'lik düşüş görüldü.

Tayvanlı Şirketler Daha Dayanıklı Kaldı

Piyasalardaki sert satış dalgasına rağmen Tayvan merkezli Apple tedarikçilerinin hisseleri, diğer Asyalı üreticilere kıyasla daha sınırlı kayıplar yaşadı. Analistler, Tayvanlı şirketlerin daha çeşitlendirilmiş müşteri portföyü sayesinde dalgalanmadan görece daha az etkilendiğini değerlendiriyor.

Uzmanlar, Apple'ın fiyat artışlarının tüketici talebini nasıl etkileyeceğinin ve şirketin önümüzdeki çeyrek finansal sonuçlarının teknoloji sektörünün genel görünümü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.