Orzaks İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim ve Enerji, İsvea Seramik ile Golda Gıda'nın halka arz süreçleri başladı. Hafta boyunca devam edecek talep toplama işlemleriyle yatırımcılar, farklı sektörlerden şirketlerin hisselerine ortak olma fırsatı yakalayacak.

Şirketlere 9,4 Milyar Liralık Yeni Kaynak

Toplam 469 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzlarda şirketlerin toplam piyasa değeri 61,3 milyar lira seviyesinde hesaplanıyor. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,8 milyar liralık kısmı ortak satışı olurken, 9,4 milyar liralık bölüm ise sermaye artırımı yoluyla doğrudan şirketlerin kasasına girecek.

Elde edilecek kaynağın büyük bölümünün yatırım, kapasite artırımı, Ar-Ge çalışmaları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.

Yılın En Büyük Halka Arzı Ekim Turizm'den

Bu haftaki en yüksek halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,9 milyar lira ile Ekim Turizm'e ait. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 19,47 olarak belirlenirken, elde edilecek gelirin yaklaşık 4 milyar lirasının şirket bünyesine aktarılması hedefleniyor.

Golda Gıda ise yaklaşık 805 milyon liralık halka arz büyüklüğüyle yatırımcı karşısına çıkacak. Şirket, elde edeceği fonun büyük bölümünü üretim kapasitesini artıracak yatırımlara, kalan kısmını ise işletme sermayesini güçlendirmeye ayırmayı planlıyor.

Takviye edici gıda sektöründe faaliyet gösteren Orzaks İlaç da halka arz gelirini yeni yatırımlar, Ar-Ge faaliyetleri, uluslararası büyüme stratejileri ve finansal yapısını güçlendirmek amacıyla kullanacağını açıkladı.

2026'da Halka Arzlara Yoğun İlgi

Bu yıl şimdiye kadar Borsa İstanbul'da 16 şirket halka arz edildi. Yaklaşık 26,1 milyar liralık halka arz büyüklüğüne karşılık yatırımcılardan gelen toplam talep 180,7 milyar liraya ulaştı. Böylece halka arz edilen tutarın yaklaşık 7 katı talep oluştu.

Uzmanlar, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle şirketlerin alternatif kaynak arayışında sermaye piyasalarına yöneldiğini, yatırımcıların ise güçlü getiri beklentisi nedeniyle halka arzlara yoğun ilgi göstermeyi sürdürdüğünü belirtiyor.

Halka Arz Endeksi BIST 100'ü Geride Bıraktı

Son bir yılda BIST 100 Endeksi yüzde 53,5 yükselirken, halka arz şirketlerini takip eden endeksin getirisi yüzde 211 seviyesine ulaştı.

2026 yılı başından itibaren ise BIST 100'deki yükseliş yüzde 26,7 olurken, halka arz endeksi aynı dönemde yüzde 139 prim yaptı. Bu performans, bireysel yatırımcıların yeni halka arzlara olan ilgisinin artmasında önemli rol oynuyor.

Açığa Satış Tedbiri Sona Erdi

Öte yandan Borsa İstanbul'da piyasaların yakından takip ettiği bir diğer gelişme de açığa satış düzenlemesi oldu. SPK'nın mart ayında devreye aldığı geçici tedbirlerin sona ermesiyle birlikte Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı yeniden 5/1 seviyesine döndü.

Piyasa uzmanları, normalleşme adımının işlem hacmi ve likidite üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini değerlendirirken, halka arzların yoğunlaştığı bu haftada yatırımcı ilgisinin Borsa İstanbul'da yüksek seyretmesinin beklendiğini ifade ediyor.