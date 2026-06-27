Genel kurul ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB), Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO), Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI), İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV) ve Artemis Halı A.Ş. (ARTMS) bu yıl hissedarlarına nakit temettü ödemesi yapmayacak.

Öte yandan Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL), nakit temettü dağıtmama kararı alırken, yatırımcılarına %87,95178 oranında bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bedelsiz pay verilmesini kararlaştırdı.

Böylece açıklama yapan yedi şirketten yalnızca TEHOL, nakit temettü yerine sermaye artırımı yoluyla pay sahiplerine ilave hisse dağıtma yolunu tercih etmiş oldu. Şirketlerin temettü ve bedelsiz sermaye artırımı kararları, yapılacak yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından uygulanacak.