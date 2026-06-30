OYAK şirketlerinden Sagra’nın sevilen markası Tadelle ve Türkiye’nin en geniş akıllı gönderi ağına sahip PUDO yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında 1 - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ataşehir Metropol AVM önündeki kişisel akıllı teslimat noktasından gönderi teslim alanlara, Türkiye’nin ikonik çikolata markası Tadelle'nin yepyeni ürünü Tadelle Yaz Gofreti hediye edilecek.

PUDO teslim noktaları bu yaz renklenecek

Akıllı teslimat teknolojilerini lezzetli bir sürprizle buluşturan bu yeni iş birliği, PUDO ve Tadelle ortaklığıyla hayata geçiriliyor. Kampanya kapsamında Ataşehir Metropol AVM önünde bulunan PUDO noktası, bir ay boyunca Tadelle Yaz Gofreti için özel olarak hazırlanan renkli bir marka deneyim alanı olarak konumlandırılacak.

Proje kapsamında PUDO akıllı teslimat dolapları tamamen Tadelle Yaz Gofreti iletişimine uygun görsellerle giydirilirken, dolaplar üzerinde yer alan dijital ekranlardan da kampanya duyuruları paylaşılacak. Belirtilen tarihlerde bu noktayı kullanan kullanıcılar, PUDO teslimat dolapları aracılığıyla yaz aylarının çıtır çıtır yeni lezzeti Tadelle Yaz Gofreti hediyesine anında ulaşabilecek.