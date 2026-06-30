Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü risk iştahının yeniden güçlendiği bir görünüm öne çıktı. ABD borsalarında teknoloji şirketlerine gelen alımlar endeksleri yukarı taşırken, yatırımcılar yapay zekâ temalı hisselerde son dönemde yaşanan satışları fırsata çevirdi.

S&P 500 endeksi günü yüzde 1,2, Nasdaq 100 ise yüzde 2,3 yükselişle tamamladı. Özellikle son haftalarda sert değer kaybeden yarı iletken şirketlerinde görülen güçlü toparlanma dikkat çekerken, "Muhteşem Yedili" olarak bilinen büyük teknoloji şirketlerinin performansını izleyen endeks de yüzde 2,5 değer kazandı.

Piyasalarda teknoloji sektörünün yeniden liderliği üstlenmesi olumlu karşılanırken, analistler sektörün endeks üzerindeki etkisini sürdürmesinin yatırımcı güveni açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Mart ayındaki dip seviyelerden bu yana yaklaşık yüzde 20 yükselen S&P 500 endeksi, jeopolitik riskler, yüksek petrol fiyatları ve enflasyon baskılarına rağmen son yılların en hızlı toparlanmalarından birini gerçekleştirdi. Ancak çeyrek sonu nedeniyle büyük fonların gerçekleştireceği portföy dengeleme işlemlerinin kısa vadede dalgalanmayı artırabileceği değerlendiriliyor.

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin yeniden başlayacağını açıklaması piyasalardaki iyimserliği destekledi. Taraflar arasında sağlanan ateşkese rağmen zaman zaman yaşanan gerilimler nedeniyle yatırımcıların gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevine devam edebileceği yönündeki kararı, ABD Merkez Bankası'nın siyasi etkilerden bağımsız hareket edeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Petrol yükseldi, altın geriledi

Emtia piyasalarında petrol fiyatları jeopolitik haber akışının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağı beklentisi arz endişelerini azaltırken, WTI tipi ham petrol günü yüzde 1,9 yükselişle varil başına 70,56 dolardan tamamladı.

Güvenli liman talebindeki azalma ise altın fiyatlarını baskıladı. Spot altın yüzde 1,8 değer kaybederek 4.015 dolar seviyesine geriledi.

Döviz piyasasında dolar endeksi hafif gerilerken, euro dolar karşısında yüzde 0,4 artışla 1,1425 seviyesine yükseldi. Sterlin de dolar karşısında değer kazanırken, Japon yeni düşük faiz politikalarının etkisiyle zayıf seyrini sürdürdü.

Tahvil piyasasında temkinli görünüm

Tahvil piyasalarında ise daha sakin bir tablo izlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,37 seviyesinde önemli bir değişim göstermedi.

Yatırımcılar, Fed'in bağımsızlığını destekleyen yargı kararını olumlu değerlendirirken, önümüzdeki dönemde gözler yeniden enflasyon verileri ve faiz indirimi beklentilerine çevrildi. Analistler, ABD ekonomisindeki dirençli görünüm nedeniyle uzun vadeli tahvil faizlerinde hızlı bir geri çekilme beklemezken, piyasaların Fed'in para politikası konusunda gelecek yeni sinyalleri yakından takip edeceğini belirtiyor.